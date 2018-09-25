Авто / Автомобильная промышленность

«АвтоВАЗ» поднимает цены на Lada Vesta и Largus

На продажах это не скажется, уверены дилеры: машины-конкуренты тоже подорожали
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Рекомендованные розничные цены на автомобили Lada Vesta и Lada Largus с 1 октября увеличатся на 10 000 руб. Об этом рассказали топ-менеджеры трех дилерских компаний «АвтоВАЗа» со ссылкой на письмо, полученное от автоконцерна. «Ведомости» ознакомились с этим документом.

Подорожают автомобили во всех кузовах, модификациях и комплектациях обоих семейств: у Vesta это седан, универсал и их cross-версии, а также газомоторная модификация, у Largus – фургон, универсал и его cross-версия.

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