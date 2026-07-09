Продажи Porsche упали до минимального за шесть лет уровня

В марте 2026 г. «Ведомости» писали, что компании автопрома недружественных России стран в период с 2022 по 2025 г. недополучили $215 млрд выручки. 21 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова привела данные Федерального статистического ведомства ФРГ за 2025 год, согласно которым европейский автопром переживает настоящий спад: Volkswagen заявил о сокращении чистой прибыли на 44% в 2025 г., Mercedes недополучил 49% прибыли, а операционная прибыль Porsche снизилась почти на 99%. При этом в первом полугодии 2026 г. продажи Mercedes сократились на 8% (в Китае – на 30%), а BMW в июне предупредил о падении рентабельности до 1% из-за слабого спроса в Китае.