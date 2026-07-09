Продажи Porsche упали до минимального за шесть лет уровня
Продажи Porsche AG в первом полугодии сократились на 16% до 122 306 автомобилей – это самый низкий показатель с 2020 г., сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет компании. Падение зафиксировано во всех регионах: в Северной Америке продажи снизились на 13%, в Китае – на 32%.
Как пояснили в компании, основные причины – завершение производства бензиновой модели 718, высокий спрос на электромобиль Macan в прошлом году, а также истечение срока действия налоговых льгот для электромобилей и гибридов в США. При этом продажи полностью электрического Macan в первом полугодии упали на 35%, а Taycan – на 13%.
Генеральный директор Porsche Майкл Ляйтерс, возглавивший компанию в начале года, пытается восстановить прибыльность на фоне трудностей, обнаживших пределы стратегии электромобилей и исключивших акции компании из индекса DAX. В апреле он договорился о продаже доли Porsche в совместном предприятии с Bugatti, не исключив дальнейшие продажи активов для повышения доходности.
Падение Porsche – часть более широкого спада в немецком автопроме. Накануне Mercedes-Benz Group сообщил о снижении продаж во II квартале на 8%, включая падение на 30% в Китае, где экономические проблемы и конкуренция снижают спрос. На прошлой неделе BMW предупредил, что рентабельность упадет до 1% из-за слабого спроса в Китае.
Ляйтерс заявил, что компания ведет переговоры о дополнительном сокращении расходов на фоне снижения производства. Ранее Porsche уже объявила о планах сократить около 3900 рабочих мест к 2029 г.
9 июня «Автостат» сообщил, что в России по итогам января – мая 2026 г. было продано 305 новых автомобилей сегмента Luxury, что на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В марте 2026 г. «Ведомости» писали, что компании автопрома недружественных России стран в период с 2022 по 2025 г. недополучили $215 млрд выручки. 21 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова привела данные Федерального статистического ведомства ФРГ за 2025 год, согласно которым европейский автопром переживает настоящий спад: Volkswagen заявил о сокращении чистой прибыли на 44% в 2025 г., Mercedes недополучил 49% прибыли, а операционная прибыль Porsche снизилась почти на 99%. При этом в первом полугодии 2026 г. продажи Mercedes сократились на 8% (в Китае – на 30%), а BMW в июне предупредил о падении рентабельности до 1% из-за слабого спроса в Китае.