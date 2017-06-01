Экспортерам промышленной продукции не обойтись без поддержки государства
Andrey Rudakov / Bloomberg
Участники сессии о развитии экспорта сошлись во мнении, что государству пора активнее поддерживать продажу за рубеж несырьевой продукции. С предельной откровенностью об этом сказал гендиректор UC Rusal Владислав Соловьев.
«Мы конкурируем не в идеальной среде», — сказал Соловьев. Конкурировать с помощью более низкой цены — это даже не прошлый век, а позапрошлый, отметил гендиректор UC Rusal. Он, вслед за выступавшим ранее заместителем министра экономики Станиславом Воскресенским, отметил, что изменились способы конкуренции. Гораздо важнее — качество продукции, сервисы по ее доставке, подчеркнул Соловьев. Он отметил, что для успешной конкуренции в будущем нужно уже сейчас привлекать клиентов к работе R&D-центров. Соловьев отметил, что поддержка государства могла бы быть сосредоточена на снижении такого слабого места для российских экспортеров, как транспортные затраты. «Вопрос в том - мы хотим, чтобы РЖД была богата или чтобы рос [несырьевой] экспорт?» — сказал Соловьев. Удачный пример субсидирования транспортных затрат в северных провинциях Китая привел гендиректор транспортной группы Fesco Александр Исурин. Международная торговля сейчас отмечена высоким уровнем протекционизма — об этом говорили все участники дискуссии, представители самых разных секторов.
Поддержка экспорта, которую оказывает российское правительство, уже помогла автопроизводителям, рассказали гендиректор «Русских машин» Манфред Айбек и гендиректор Renault в России Андрей Панков. Последний подчеркнул, что лишь 1% рынков открыт для российской продукции, поэтому поддержка правительства важна. Например, «Renault Россия» рассматривает возможность экспорта узлов и компонентов в Иран, но сейчас пошлина в Иране 20%. Панков надеется, что достичь снижения этого уровня удастся вполовину благодаря подписанию межправсоглашения с Ираном по примеру соглашения с Вьетнамом.
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