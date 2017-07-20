ExxonMobil заплатит $2 млн штрафа за общение с Игорем Сечиным

Первый штраф за нарушение антироссийских санкций наложен на компанию, активно работающую в нефтегазовом секторе России Jorge Silva / Reuters

Офис по контролю за иностранными активами (OFAC), подразделение министерства финансов США, наложил штраф в $2 млн на нефтяную корпорацию ExxonMobil, включая ее дочерние предприятия в США ExxonMobil Development и ExxonMobil Oil, за нарушение санкций, введенных в связи с действиями России против Украины. Об этом в четверг сообщил OFAC.

В период примерно с 14 по 23 мая 2014 г. ExxonMobil нарушила санкции, введенные после аннексии Крыма, когда президенты ее американских «дочек» вступили в деловые отношения с лицом, чья собственность или доли в собственности были заморожены в США, а именно – с главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным. В частности, они подписали с ним восемь юридических документов, связанных с нефтегазовыми проектами в России.

OFAC решил, что ExxonMobil не сообщила регуляторам добровольно об этих действиях, и счел их нарушением режима санкций. Во время подписания документов топ-менеджеры компании уже знали о санкционном статусе Сечина, указал регулятор. Тот был включен в список лиц, которым запрещен въезд в США и чьи активы в США должны быть заморожены в числе других близких к президенту Владимиру Путину лиц. Указ о санкциях президента Барака Обамы четко постулировал, что лицам из США запрещено иметь дело с такими людьми, включая предоставление им и получение от них средств, товаров, услуг, напоминает OFAC.

Обама подписал указ 16 марта 2014 г., Сечин был включен в санкционный список 28 апреля. Министерство финансов в тот же день сообщило в пресс-релизе, что «операции лиц из США или на территории США с людьми или организациями, включенными в санкционный список, в целом запрещены». 8 мая OFAC выпустил разъяснения, в которых указывалось, что лицам из США запрещено иметь дело с попавшими под санкции людьми, включая Сечина, получать от них услуги или выгоду от любых услуг, которые те могут предоставить. Несмотря на это, ExxonMobil «не остановилась и подписала юридические документы с Игорем Сечиным в период примерно с 14 по 23 мая 2014 г.», указывает OFAC.

В возражениях, направленных в OFAC, ExxonMobil отметила, сообщает ведомство: в пояснениях для СМИ представители президентской администрации отмечали, что цель указа – выявить и изолировать людей из ближнего круга Путина, а не компании, которыми они могут управлять. (Секторальные санкции против российских компаний, ограничившие поставки им технологий или предоставление долгосрочного финансирования, были введены позже, после того как в июле был сбит самолет Malaysia Airlines над Донецком.) Поэтому ExxonMobil, по ее утверждению, разделила «личное» и «профессиональное» общение с Сечиным, тем более что лицам из США, например, не было запрещено участвовать в заседании совета директоров «Роснефти».

Однако OFAC в своем сообщении указывает, что ни в президентском указе, ни в разъяснениях офиса такого разделения нет. Их текст, пресс-релизы Белого дома и минфина относительно запрета на операции с людьми, попавшими в санкционный список, а также аналогичные случаи еще в 2013 г. «четко дают ExxonMobil понять, что OFAC будет рассматривать подписание документов с лицом из санкционного списка как нарушение запретов, установленных санкциями, введенными в связи с событиями на Украине».

Действия ExxonMobil и тот факт, что компания добровольно не сообщила о них, OFAC квалифицирует как «очевидное нарушение». Кроме того, в деле есть отягчающие обстоятельства, констатирует ведомство: компания, которая работает по всему миру и постоянно следует требованиям, связанным с санкциями и ограничениями, халатно отнеслась к запрету, тем более что ее топ-менеджеры знали, что Сечин включен в санкционный список. А своими действиями ExxonMobil «нанесла существенный урон целям санкционной программы, связанной с событиями на Украине».

Базовый и максимальный штраф за такое нарушение – $2 млн, его и наложил OFAC.