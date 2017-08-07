Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4379 от 07.08.2017 под заголовком: Бургерная гастроль

Black Star Burger идет в регионы

Конкуренты сети также начинают активно открывать заведения за пределами Москвы

Бургерных в Москве становится все больше. «Спрос есть – вы посмотрите на очереди», – замечает один из представителей московской сети бургерных. Опрошенные «Ведомостями» эксперты это подтверждают: бургеры стали новым трендом, каким несколько лет назад были суши. Причем, завоевав Москву, бургерные нацелились на регионы.

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