Black Star Burger идет в регионы

Статья опубликована в № 4379 от 07.08.2017 под заголовком: Бургерная гастроль

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Тренд на бургеры пришел в Россию с родины фастфуда – из США Е. Егоров / Ведомости

Бургерных в Москве становится все больше. «Спрос есть – вы посмотрите на очереди», – замечает один из представителей московской сети бургерных. Опрошенные «Ведомостями» эксперты это подтверждают: бургеры стали новым трендом, каким несколько лет назад были суши. Причем, завоевав Москву, бургерные нацелились на регионы.