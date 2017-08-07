Статья опубликована в № 4379 от 07.08.2017 под заголовком: Бургерная гастроль
Black Star Burger идет в регионы
Конкуренты сети также начинают активно открывать заведения за пределами Москвы
- Алина Дидковская
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Тренд на бургеры пришел в Россию с родины фастфуда – из США
Е. Егоров / Ведомости
Бургерных в Москве становится все больше. «Спрос есть – вы посмотрите на очереди», – замечает один из представителей московской сети бургерных. Опрошенные «Ведомостями» эксперты это подтверждают: бургеры стали новым трендом, каким несколько лет назад были суши. Причем, завоевав Москву, бургерные нацелились на регионы.
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