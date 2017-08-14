Статья опубликована в № 4384 от 14.08.2017 под заголовком: Вексельберг собирает алюминий
Виктор Вексельберг и его партнеры купили 7% UC Rusal
Возможно, теперь они будут добиваться продажи компанией блокирующего пакета в «Норникеле»
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
После сделки под контролем Виктора Вексельберга и его партнеров будет 22,8% UС Rusal, а у «Онэксима» осталось 6,7%
Евгений Разумный / Ведомости
Zonoville Investment нескольких совладельцев Sual Partners (акционер алюминиевой компании) выкупили у «Онэксима» 7% UC Rusal за $503,88 млн, сообщила UC Rusal. На бирже такой пакет в четверг стоил $714 млн, средняя цена за полгода до сделки – $482 млн.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}