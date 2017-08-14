Промышленность
Статья опубликована в № 4384 от 14.08.2017 под заголовком: Вексельберг собирает алюминий

Виктор Вексельберг и его партнеры купили 7% UC Rusal

Возможно, теперь они будут добиваться продажи компанией блокирующего пакета в «Норникеле»

Zonoville Investment нескольких совладельцев Sual Partners (акционер алюминиевой компании) выкупили у «Онэксима» 7% UC Rusal за $503,88 млн, сообщила UC Rusal. На бирже такой пакет в четверг стоил $714 млн, средняя цена за полгода до сделки – $482 млн.

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