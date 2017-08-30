Михаил Гуцериев передал сыну часть нефтяного бизнеса

По данным кипрского реестра, у Саида 19% в компании Lambency Holdings, через которую группа «Сафмар» контролирует нефтяные «Нефтису» и «Русснефть» Евгений Разумный / Ведомости

Основатель группы «Сафмар» Михаил Гуцериев сделал своего сына Саида совладельцем нефтяного бизнеса, рассказал сам бизнесмен в интервью Forbes. «Саид, мой сын, работает по 16 часов в сутки. Он заслуживает уважения. У него теперь есть доли в нефтяном бизнесе — я с ним поделился своим пакетом», - сказал он.

Это подтверждается данным кипрского реестра, сообщает издание: у Саида 19% в компании Lambency Holdings, через которую группа «Сафмар» контролирует нефтяные «Нефтису» и «Русснефть». Михаил Гуцериев сохранил контроль — у него 51%, остальные 30% принадлежат его брату Саит-Саламу Гуцериеву и племяннику Микаилу Шишханову.

В начале августа в интервью «Ведомостям» Гуцериев рассказывал, что в группе «Сафмар» его сын отвечает за нефтепереработку, а он сам - за нефтяное направление. Группе принадлежит Орский нефтеперерабатывающий завод в Оренбургской области (переработка в 2016 г. - 4,5 млн т).

«Русснефть» была создана Гуцериевым в 2002 г., «Нефтиса» работает на рынке с 2008 г. Их совокупная добыча — 14 млн т. В ноябре 2016 г. «Русснефть» провела IPO на Московской бирже. Саиду также принадлежат доли в «Эльдорадо», «М.Видео» и «Техносиле», около 20% акций «Сафмар финансовые инвестиции» (бывшее название - «Европлан») и опосредовано 31,22% НПФ «Доверие».

Семья Гуцериевых - Шишхановых возглавила рейтинг богатейших кланов России, составленный Forbes. Совокупное состояние семьи издание оценило в $9,91 млрд.