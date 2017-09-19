Прокуратура попросила Burger King объяснить выпуск «вопперкойнов»

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Российская сеть Burger King выпустила «вопперкойны» на международной платформе Waves в конце августа А.Гордеев / Ведомости

Измайловская межрайонная прокуратура Москвы вызвала представителей российской сети быстрого питания Burger King из-за выпуска собственной валюты - «вопперкойнов». Об этом «Ведомостям» рассказал представитель ООО «Бургер рус».

Российская сеть Burger King выпустила «вопперкойны» на международной платформе Waves в конце августа. По словам представителя Burger King, прокуратура попросила разъяснить, что такое «вопперкойны» и как они работают.

Прокуратура Москвы не ответила на запрос «Ведомостей». Источник «Ведомостей» в прокуратуре подтвердил: Burger King действительно вызывали.

По словам представителя сети быстрого питания, прокуроры рассказали, что в России законны только операции в рублях, и попросили написать заявление, что компания не проводила массовую эмиссию «вопперкойнов».

«Бургер рус» уверено, что ничего не нарушало, настаивает его представитель. В российском законодательстве не закреплено понятие «криптовалюта», как и нет запрета на проведение операций с использованием виртуальной валюты, пояснил старший юрисконсульт Burger King в России Нино Циклаури.

С одной стороны, в России запрещен прием денежных суррогатов, с другой стороны, криптовалюту в случае с Burger King можно рассматривать наравне с наклейками, которые используют продуктовые ритейлеры, говорит партнер адвокатского бюро А2 Михаил Александров. Это скорее маркетинговая история, а не платежная, продолжает он.

«Вопперкойн» назван в честь бургера в Burger King. Для его получения нужно отправить чек из сети фастфуда на специальный адрес, в будущем сеть быстрого питания собирается обменивать выданные «вопперкойны» на свою продукцию.

В августе прокуратура вызывала представителей фермерского кооператива LavkaLavka из-за приема биткойнов. Прокуратура не выявила нарушений, но вынесла предупреждение. А в сентябре прокуратура пришла в офис LavkaLavka из-за недавно начавшегося ICO (инструмент привлечения капитала за криптовалюты) компании. В этот раз представители прокуратуры уже попросили сотрудников LavkaLavka приехать в прокуратуру и написать объяснительную записку из-за приема биткойнов, рассказывал «Ведомостям» основатель кооператива Борис Акимов.

Интерес прокуратуры можно объяснить тем, что началась активная дискуссия про виртуальную валюту, майнинг, ICO, в том числе с участием ЦБ, говорит Александров, поэтому прокуратура тоже решила включиться в работу.

В подготовке статьи участвовал Алексей Никольский

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