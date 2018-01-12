Reuters узнало о возможном переходе двух активов «Системы» под контроль РФПИ

АФК «Система» владеет 52% акций «Детского мира» Евгений Разумный / Ведомости

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ведет переговоры с АФК «Система» о получении контроля над «Детским миром» и Башкирской энергетической сетевой компанией (БЭСК), сообщило Reuters со ссылкой на собеседника в одном из госбанков – кредиторов АФК и источник, близкий к «Системе». АФК «Система» владеет 52% акций «Детского мира» и 90,5% БЭСК.

Стороны обсуждают условия сделки, пока не ясно, будет ли она денежной, утверждает собеседник агентства в госбанке. Ответить на вопрос, зачем РФПИ контроль над этими активами, он затруднился. На переговорах обсуждали вариант, при котором РФПИ предоставляет «Системе» финансирование под договор купли-продажи акций в этих компаниях, рассказал источник, близкий к АФК.

Представитель АФК «Система» информацию о таких переговорах опроверг. «Переход контроля над "Детским миром" и АО "БЭСК" к РФПИ не рассматривается», – заявил он «Ведомостям». По его словам, речь идет о договоре займа, где акции «Детского мира» и БЭСК служат залогами.

«РФПИ не планирует приобретать или каким-то образом "оформлять контроль" над акциями "Детского мира" и БЭСК. РФПИ выступает организатором финансирования под залог этих активов в размере 40 млрд руб., как и было оговорено в тексте мирового соглашения», – сказал «Ведомостям» представитель РФПИ.

В конце декабря гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд предоставит АФК «Система» краткосрочный кредит в размере 40 млрд руб. для расчета с «Роснефтью». Компания получит финансирование до июня под залог принадлежащих АФК акций ритейлера «Детский мир» и АО «БЭСК», уточнял Дмитриев.

В конце декабря Арбитражный суд Башкирии утвердил мировое соглашение между «Роснефтью» и АФК «Система» по спору о реорганизации «Башнефти» в 2013–2014 гг. Тогда основным акционером «Башнефти» была «Система», в конце 2014 г. контроль над ней получило государство, а в 2016 г. оно продало долю «Роснефти». По условиям мирового соглашения «Система» должна выплатить «Роснефти» 100 млрд руб., возместив причиненные «Башнефти» убытки.

Всего «Башнефть» и «Роснефть» подали к «Системе» два иска. По первому истцы отсудили 136 млрд руб. компенсации убытков от реорганизации «Башнефти», по второму – требовали компенсацию в размере 131 млрд руб. за неправомерно выплаченные дивиденды. Аналогичную претензию к «Системе» предъявляло правительство Башкирии, владеющее 25% «Башнефти» с лета 2015 г. АФК «Система» подала встречный иск на 330 млрд руб., заявив о попытке нефтяных компаний «неосновательно обогатиться» за счет «Системы». Мировое соглашение предусматривает отказ компаний от взаимных претензий.