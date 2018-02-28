Производитель смартфонов Vivo станет спонсором «Локомотива»

Компания уже выступает спонсором чемпионата мира по футболу 2018 года

На российский рынок Vivo вышла в конце прошлого года, компания уже выступает спонсором ЧМ-2018 Евгений Разумный / Ведомости

О спонсорском контракте с «Локомотивом» «Ведомостям» рассказал представитель Vivo, а представитель футбольного клуба это подтвердил. По словам обоих собеседников «Ведомостей», контракт рассчитан на сезоны 2017-2018 гг. и 2018-2019 гг. чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги. По словам обоих, контракт, в частности, предусматривает размещение логотипа Vivo на бортах и экранах стадиона «РЖД-арена». Появится и он на форме игроков команды – в вертикальном положении справа на шортах. Это одно из наиболее часто демонстрируемых мест на форме во время телетрансляций, считает представитель Vivo.

Сумму контракта «Локомотив» и Vivo не раскрывают. Сумма сопоставима с аналогичными проектами Vivo в других странах, утверждает ее представитель.

Vivo Communication Technology основана в 2009 г. в Китае. Компания занимается производством смартфонов, аксессуаров к ним, разработкой программного обеспечения и онлайн-сервисов. По данным Gartner, в 2017 г. Vivo заняла 5-е место по продажам смартфонов в мире с долей 6,5%.

На российский рынок Vivo вышла в конце прошлого года. К концу 2018 г. компания рассчитывает занять 5–7% российского рынка смартфонов, рассказывал тогда «Ведомостям» ее гендиректор Ляо Люся.

Контракт с «Локомотивом» – не единственный крупный спонсорский проект Vivo в футболе. Компания – спонсор чемпионатов мира по футболу 2018 г. и 2022 г. (сумма ее контрактов с FiFA не раскрывается). Есть у нее маркетинговые контракты и в других видах спорта: Vivo является официальным партнером американской Национальной баскетбольной ассоциации в Китае на 2016-2019 гг. В 2015 г. Vivo стала спонсором соревнований по крикету в Индии – чемпионат индийской премьер-лиги официально носит имя компании. Спонсорство дает возможность познакомить аудиторию с технологиями Vivo и, как следствие, помогает компании занять устойчивое положение на ключевых рынках, объяснял Ляо.

Vivo – не единственный производитель смартфонов, спонсирующий российские футбольные клубы. В июле 2017 г. российский бренд BQ заключил контракт со «Спартаком». Условия контракта не раскрываются.

Спонсором спортивных проектов и мероприятий выступала тайваньская Acer, которая выпускает в том числе смартфоны. В частности, она была спонсором Олимпийских игр 2010 г. и 2012 г. в Ванкувере и Лондоне, говорит гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко. Спонсорство олимпийского движения позитивно, объясняет он: олимпийская символика воспринимается либо нейтрально, либо положительно. Со спонсорством конкретных команд все не так однозначно: есть и поклонники, и оппоненты, заключает Кравченко.

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