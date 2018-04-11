«Транснефть» сообщила о воровстве керосина для московских аэропортов

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При заправке каждого самолета берется проба для контроля качества топлива Андрей Гордеев / Ведомости

«Транснефть», проанализировав данные с мая 2016 г. по декабрь 2017 г. о приеме, транспортировке и сдаче топлива грузополучателям по трубопроводам, обнаружила недостачу авиакеросина на сумму более 285 млн руб. (15 359 т), говорится в февральском письме президента компании Николая Токарева министру транспорта Максиму Соколову. Отрицательные значения баланса зафиксированы на Кольцевом магистральном нефтепродуктопроводе вокруг Москвы (КМНПП, мощность – 7 млн т), по которому снабжаются керосином «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово». С содержанием документа ознакомились «Ведомости», подлинность подтвердил чиновник. Аналогичные письма «Транснефть» направила в ФСБ, МВД, Генпрокуратуру, указано в нем. Источник в МВД подтвердил получение документа.

В ходе проверок обнаружены признаки, указывающие на «возможные хищения топлива через несанкционированные врезки» в КМНПП с использованием отводов на топливно-заправочный комплекс (ТЗК) «Шереметьево» (75% принадлежит «Роснефти») и «Газпромнефть-аэро», а также выведенных из эксплуатации отводов на нефтебазу «Павельцы» в Химкинском районе Московской области. Представитель «Газпромнефть-аэро» сказал, что компания не получала обращений от «Транснефти» по поводу возможного хищения топлива, а его недостачу не фиксировала с мая 2016 г. по декабрь 2017 г. Представитель ТЗК «Шереметьево» на запрос «Ведомостей» не ответил.