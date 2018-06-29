Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4598 от 29.06.2018 под заголовком: «Зарубежнефть» готова к отношениям

«Зарубежнефть» ищет партнеров в переработку

Нефтяная госкомпания хочет поделиться долями в боснийских нефтеперерабатывающих активах в обмен на компетенции
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

«Зарубежнефть» готова снизить свою долю в проектах НПЗ «Брод» и МПЗ «Модрича» (маслоперерабатывающий завод), сообщил гендиректор компании Сергей Кудряшов. «Мы думаем над тем, чтобы привлечь партнера, поскольку наша основная задача – это проекты в upstream», – цитирует его слова «Интерфакс». О конкретных переговорах речи пока не идет, подчеркнул он. «Компания смотрит на различные формы сотрудничества в рамках боснийских предприятий», – подтвердил «Ведомостям» представитель компании. Насколько госкомпания готова снизить свою долю в этих предприятиях и сколько планирует привлечь в результате сделки денег, он не уточнил.

НПЗ «Брод» и МПЗ «Модрича» – единственные нефтеперерабатывающие активы «Зарубежнефти», оба предприятия находятся в Республике Сербской (автономный регион в составе Боснии и Герцеговины). Прямая доля «Зарубежнефти» в них составляет 80 и 75,7% соответственно, следует из материалов российской компании. Еще 16,3% МПЗ «Модрича» принадлежит объединяющей сеть из 86 АЗС в этом регионе компании АО «Нестро петрол» (эффективная доля «Зарубежнефти» – 76%).

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике