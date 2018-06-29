«Зарубежнефть» ищет партнеров в переработку

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НПЗ «Брод» – единственный нефтеперерабатывающий актив «Зарубежнефти» Зарубежнефть

«Зарубежнефть» готова снизить свою долю в проектах НПЗ «Брод» и МПЗ «Модрича» (маслоперерабатывающий завод), сообщил гендиректор компании Сергей Кудряшов. «Мы думаем над тем, чтобы привлечь партнера, поскольку наша основная задача – это проекты в upstream», – цитирует его слова «Интерфакс». О конкретных переговорах речи пока не идет, подчеркнул он. «Компания смотрит на различные формы сотрудничества в рамках боснийских предприятий», – подтвердил «Ведомостям» представитель компании. Насколько госкомпания готова снизить свою долю в этих предприятиях и сколько планирует привлечь в результате сделки денег, он не уточнил.

НПЗ «Брод» и МПЗ «Модрича» – единственные нефтеперерабатывающие активы «Зарубежнефти», оба предприятия находятся в Республике Сербской (автономный регион в составе Боснии и Герцеговины). Прямая доля «Зарубежнефти» в них составляет 80 и 75,7% соответственно, следует из материалов российской компании. Еще 16,3% МПЗ «Модрича» принадлежит объединяющей сеть из 86 АЗС в этом регионе компании АО «Нестро петрол» (эффективная доля «Зарубежнефти» – 76%).