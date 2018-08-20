«Магнит» может выкупить акции для программы мотивации менеджмента

Максим Стулов / Ведомости

Совет директоров «Магнита» обсудит запуск обратного выкупа акций (buy back) для программы мотивации сотрудников. Об этом говорится в сообщении компании.

Заседание пройдет во вторник, 21 августа. В сообщении компании не уточняется, когда может быть запущена программа мотивации и сколько акций планирует выкупить компания.

Компания может выкупить с биржи собственные акции на $200 млн, рассказывал в феврале Хачатур Помбухчан, на тот момент занимавший пост гендиректора «Магнита»: «Может быть, меньше или немного больше». Для определения точного объема buy back «нужно как минимум провести собрание совета директоров, чтобы утвердить план», – говорил он. Тогда же уточнялось, что часть этих акций может быть использована для программы долгосрочной мотивации топ-менеджмента.

В феврале 2018 г. основатель «Магнита» Сергей Галицкий продал принадлежащие ему 29% «Магнита» банку ВТБ за 138 млрд руб. У Галицкого осталось 3% компании, но он покинул пост гендиректора компании и перестал быть членом правления ритейлера. «Магнит» возглавил Помбухчан, который до этого был финансовым директором компании. Однако пробыл гендиректором ритейлера недолго: в мае на эту должность заняла бывший гендиректор «Пятерочки» (входит в X5) Ольга Наумова.

На этом кадровые перестановки в «Магните» не закончились. Вслед за Наумовой из X5 ушли несколько менеджеров компании, в том числе Артем Смоленский, Елена Милинова и Татьяна Князева.

В свою очередь в X5 пришло несколько менеджеров из «Магнита». Сергей Гончаров, который в «Магните» отвечал за развитие аптек и точек формата дрогери, занял место Наумовой. Кроме того, из «Магнита» в X5 ушел операционный директор формата «магазин у дома» Сергей Иржавский.

По итогам II квартала «Магнит» увеличил выручку на 6,5% до 306,7 млрд руб. У основного конкурента и лидера рынка X5 Retail Group в этом квартале показатель лучше: выручка выросла на 19,4% до 380,9 млрд руб. Кроме того, результаты «Магнита» оказались ниже ожиданий рынка. Сейчас «Магнит» работает над подробным планом трансформации бизнеса, заявила его гендиректор Ольга Наумова. Первые результаты улучшения эффективности бизнеса рынок сможет увидеть уже по результатам IV квартала 2018 г., полагает финдиректор «Магнита» Елена Милинова.

Программы мотивации, в рамках которых, сотрудники получают акции, есть у многих крупных российских компаний. Среди них – «Лукойл» и «Детский мир».

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