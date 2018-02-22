«Магнит» отчитался об обгоне X5 по рыночной капитализации

На 16.10 мск капитализация «Магнита» в Лондоне составляла $11,19 млрд Максим Стулов / Ведомости

Рыночная капитализация «Магнита» на Лондонской фондовой бирже снова превысила капитализацию его основного конкурента - X5 Retail Group, сообщила пресс-служба «Магнита».

Котировки «Магнита» упали в конце прошлой недели, после того как гендиректор и основной владелец ритейлера Сергей Галицкий подписал соглашение о продаже почти всего своего пакета (29,1%) госбанку ВТБ за 138 млрд руб. Тогда котировки «Магнита» упали до уровней 2012 г., напоминает пресс-служба сети.

После телеконференции 19 февраля, где первый заместитель президента ВТБ Юрий Соловьев и гендиректор «Магнита» Хачатур Помбухчан пообщались с инвесторами, котировки ритейлера начали расти. «Капитализация глобальных депозитарных расписок «Магнита» на Лондонской фондовой бирже вновь превысила капитализацию X5 <...> Акции ВТБ выросли на 9%, что показывает, что рынок поверил в привлекательность инвестиционной идеи банка», – заявил представитель «Магнита».

На 16.10 мск капитализация «Магнита» в Лондоне составляла $11,19 млрд, а X5 – $9,39 млрд. Представитель X5 от комментариев отказался.

На телеконференции с инвесторами Помбухчан рассказал о планах направить на обратный выкуп акций сети около $200 млн: «Может быть, меньше или немного больше». Для определения точного объема buy back «нужно как минимум провести собрание совета директоров, чтобы утвердить план», добавил гендиректор сети. Часть акций может быть использована для программы долгосрочной мотивации топ-менеджмента, сообщал ранее ритейлер. По котировкам на 20 февраля на озвученную сумму можно было приобрести около 2.8% «Магнита», говорила старший аналитик Райффайзенбанка Наталья Колупаева.

Котировки «Магнита» были под давлением с середины прошлого года, с сентября 2017 г. капитализация компании к моменту объявления о ее продаже уменьшилась на 43%.

Ритейлер столкнулся с замедлением роста продаж, два года подряд рост оборота сети не дотягивал до прогнозов компании. За 2017 г. продажи краснодарской компании выросли лишь на 6,4% до 1,14 трлн руб. против ожидаемых 8–10%.

13 февраля 2018 г. «Магнит» перестал быть и самым дорогим российским ритейлером: X5 обогнала по капитализации «Магнит» на Лондонской бирже. До этого почти семь лет – с февраля 2011 г. – «Магнит» был самым дорогим российским ритейлером.

Сейчас ходатайство ВТБ по покупке доли в «Магните» должна рассмотреть Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Служба проследит, чтобы сделка не привела к появлению монополиста на российском рынке продуктового ритейла, сообщил журналистам руководитель ФАС Игорь Артемьев. «В рамках контроля за экономической концентрацией мы будем следить, чтобы у нас никакой не возник монстр монополистический в этой сфере», – сказал Артемьев (цитата по ТАСС). По словам Артемьева, вероятность монополизации крайне мала – рынок высококонкурентный: «У нас помимо «Магнита» есть несколько очень крупных сетей».

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