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ФАС пообещала не допустить появления «монстра» после покупки ВТБ доли в «Магните»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проследит, чтобы покупка банком ВТБ 29,1% акций «Магнита» не привела к появлению монополиста на российском рынке продуктового ритейла, сообщил журналистам руководитель ФАС Игорь Артемьев.

«В рамках контроля за экономической концентрацией мы будем следить, чтобы у нас никакой не возник монстр монополистический в этой сфере», - сказал Артемьев (цитаты по ТАСС).

В то же время он отметил, что вероятность монополизации крайне мала. «У нас помимо "Магнита" есть несколько очень крупных сетей», - заметил руководитель ФАС.

Артемьев подчеркнул, что ФАС просчитает все последствия сделки ВТБ и «Магнита» и может запретить ее в случае опасности возникновения монополиста. Пока же оснований для запрета ФАС не видит и готова одобрить сделку.

«Но надо все просчитать, особенно в регионах, чтобы не было превышения коэффициента в 25% [от доли рынка]», - добавил Артемьев.

16 февраля основатель «Магнита» Сергей Галицкий объявил о продаже принадлежащих ему 29,1% акций торговой сети банку ВТБ. Бизнесмен сохранил за собой пакет в 3%. В тот же день Галицкий покинул пост гендиректора компании.

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