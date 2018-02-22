Prosperity хочет заменить в совете директоров «Магнита» менеджеров на миноритариев

Внеочередное собрание акционеров «Магнита» запланировано на 19 апреля Евгений Разумный / Ведомости

Prosperity Capital Management выдвинет своих кандидатов в совет директоров «Магнита» и выступит против присутствия в его составе менеджмента ритейлера, сообщил «Интерфаксу» директор российского представительства управляющей компании Александр Бранис. Фонды Prosperity владеют менее 2% акций «Магнита», поэтому компания будет действовать совместно с другими инвесторами, отметил он. Ранее миноритарии не выдвигали своих кандидатов в совет директоров «Магнита».

Бранис рассказал, что Prosperity по итогам встречи с представителями «Магнита» и его новым акционером ВТБ подготовила ряд предложений по улучшению корпоративного управления торговой сети. В частности, Prosperity считает необходимым разделить функции совета директоров и менеджмента «Магнита». На ближайшие год-полтора важно сформировать совет директоров, который будет отражать структуру акционеров: из семи мест два могут занять представители ВТБ, а остальные пять – представители других акционеров или независимые директора, предлагает Prosperity.

«Присутствие менеджмента в совете на данный момент мы считаем нежелательным. В нем заложен определенный конфликт интересов, – подчеркнул Бранис. – Кроме того, менеджмент может тяготеть к позиции ВТБ, что тоже будет не совсем правильно. Наконец, присутствие менеджмента в совете затруднит переход к общепринятой модели управления, при которой менеджмент подотчетен совету. Такая модель в "Магните", к сожалению, до сих пор отсутствовала».

Prosperity также предлагает ограничить запланированный обратный выкуп акций «Магнита» потребностями программы вознаграждения менеджмента. «Магнит» может выкупить с рынка собственные акции примерно на $200 млн, сообщал 19 февраля на телеконференции с инвесторами новый гендиректор Хачатур Помбухчан. Размер программы еще предстоит утвердить совету директоров. Сейчас на эти деньги можно купить до 2,8% «Магнита», оценивала старший аналитик Райффайзенбанка Наталья Колупаева.

Бранис полагает, что если «Магнит» будет располагать свободными средствами, превышающими стоимость такого выкупа, то они должны распределяться между акционерами через дивиденды. «После распределения среди менеджмента эти акции могут вернуться на рынок. В противном случае, при выкупе дополнительных акций с рынка и их погашении, возможна ситуация, когда ВТБ перейдет через порог 30% доли в "Магните", при этом он сможет покупать еще акции вплоть до доли в 50%», – объяснил Бранис.

В таком случае у ВТБ не возникнет обязанности делать обязательное предложение по выкупу акций остальным акционерам, что очевидно будет для них невыгодно и несправедливо и в совокупности с первоначальной сделкой по покупке 29% вызовет дополнительные вопросы, резюмировал Бранис. Он добавил, что механизм дивидендов вместо выкупа акций для возврата капитала акционерам является более прозрачным.

Бранис отметил, что Prosperity не видит каких-либо нарушений законодательства в рамках сделки ВТБ. Управляющая компания ожидает, что банк будет действовать в рамках своей роли крупнейшего акционера, но все-таки миноритария, и будет стремиться улучшить корпоративное управление «Магнита».

Бранис сказал «Ведомостям», что Prosperity уточнила свое отношение к сделке и теперь не считает ее нарушением корпоративного права.

После того как 16 февраля было подписано соглашение о покупке ВТБ более 29% «Магнита» у его основателя и теперь уже бывшего гендиректора Сергея Галицкого, директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко заявил «Ведомостям», что сделка была «структурирована безобразно».

Закон требует при покупке более 30% акций компании делать предложение о выкупе бумаг миноритариям, однако ВТБ специально купил чуть меньше, чтобы избежать оферты, уверен Кривошапко. «Это абсолютно безобразно и худшее поведение со стороны государственного банка, – возмущался Кривошапко. – Это говорит о том, что он плевать хотел на рынок и на миноритариев, это плевок в лицо всем инвесторам. Это неприемлемо, и это, думаю, им еще аукнется».

Внеочередное собрание акционеров «Магнита» запланировано на 19 апреля. ВТБ собирается делегировать в совет директоров ритейлера руководителя управления потребительского сектора «ВТБ капитала» Алексея Махнева и руководителя управления прямых инвестиций и спецпроектов Тима Демченко, сообщал в понедельник первый заместитель предправления банка Юрий Соловьев. Всего в совете директоров «Магнита» будет семь человек. От менеджмента компании в него могут войти Помбухчан (действующий член совета) и замгендиректора сети по продажам Илья Саттаров, указывал Соловьев. По его словам, в совете будет три независимых директора.

Представитель «Магнита» переадресовал вопросы «Ведомостей» в ВТБ.

На данный момент ВТБ не получал никаких официальных обращений и предложений от миноритариев сети «Магнит», сообщил представитель пресс-службы госбанка. «ВТБ всегда открыт к взаимодействию и обсуждению любых рабочих вопросов с другими акционерами сети. Устраивать дискуссию в СМИ с отдельными миноритариями по вопросам, касающимся всех акционеров, считаем абсолютно недопустимым», - добавил он. Представитель банка добавил, что основные решения о работе компании, включая состав совета директоров, принимаются общим собранием акционеров. «Совместно с другими акционерами мы предложим на утверждение общего собрания акционеров новый совет директоров, который займется стратегическим развитием компании», - говорит он.