Один из крупнейших в России производителей труб решил заработать на нефтяном буме
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О планах ОМК «Ведомостям» рассказал представитель компании. На ее крупнейшей производственной площадке – Выксунском металлургическом заводе – будет построено новое сталелитейное производство, а также новые мощности по производству бесшовных труб и труб нефтесервисного сортамента. Существующее сталелитейное производство может пополниться электросталеплавильными мощностями на 1,5 млн т стали в год.
Проект пока находится в стадии обсуждения, окончательная концепция будет разработана в I квартале 2019 г., следует из материалов ОМК. Сколько он может стоить, представитель компании не ответил. Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов говорит, что стоимость строительства электросталеплавильного комплекса мощностью 1,5 млн т может составить около 30 млрд руб.
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