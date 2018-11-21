Бизнес / Торговля и услуги

Британская Castorama уходит из России

За год рынок покидает вторая иностранная сеть магазинов для ремонта
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Британская сеть магазинов товаров для дома и ремонта Castorama сообщила об уходе из России, а также из Испании и Португалии. «Это поможет более сосредоточенно и эффективно реализовывать нашу стратегию на основных рынках, где компания занимает или может занять лидирующие позиции», — объяснила главный исполнительный директор головной компании Kingfisher Вероник Лори (ее слова приведены в сообщении ритейлера). В России, по ее словам, у компании «относительно небольшая» доля.

Castorama работает в России с 2006 г., и сейчас у нее здесь 20 гипермаркетов. «Магазины продолжат работу в обычном режиме», — говорится в сообщении компании. Представитель ритейлера в России на вопрос, каким образом компания покинет Россию — продаст магазины или закроет их, ответил, что компания рассматривает различные сценарии.

По итогам 2017 г. Castorama была игроком №4 на российском рынке, по данным рейтинга сетей товаров для дома и ремонта, составленного аналитиками Infoline. Британская сеть уступала лидеру рынка, французской Leroy Merlin, а также российской сети «Петрович» и немецкой Obi. При этом Leroy Merlin в разы крупнее своего ближайшего конкурента: ее выручка за 2017 г. — 226,69 млрд руб. (по данным «СПАРК- Интерфакса»), тогда как у «Петровича», по собственным данным, — 37,8 млрд руб.

Выручка Kingfisher в России в III квартале 2018/19 финансового года (длится с 1 февраля по 31 января) сократилась на 6,4% до 101 млн фунтов стерлингов ($129 млн). Продажи в рублях выросли на 5,2%, сопоставимые продажи — на 2,7%. Оборот компании в России падает уже некоторое время. За 2017 г. выручка ООО «Касторама рус» (операционная структура Castorama) в 2017 г. сократилась на 4% до 32,5 млрд руб., а чистый убыток вырос до 2,8 млрд руб. с 2,05 млрд руб. годом ранее, согласно «СПАРК-Интерфаксу».

В то же время Leroy Merlin активно наращивает бизнес в России: за прошлый год компания открыла 16 гипермаркетов, по данным Infoline. Кроме того, в I квартале 2018 г., после того как финская Kesko решила избавиться от 12 российских гипермаркетов «К-раута», приобрела их примерно за 12 млрд руб. «Инвестиции в российский рынок не принесли ожидаемых результатов, расширение за пределы Санкт-Петербурга и Москвы потребовало бы значительных дополнительных инвестиций», — отмечал президент и главный исполнительный директор Kesko Микко Хеландер.

Комментарии
SVD2104
10:29 21.11.2018
Леруа в своем сегменте скоро будет как Atari в Blade Runner
00
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике