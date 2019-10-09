Россия защищается от европейских лоукостеров

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Российские авиакомпании опасаются конкуренции с европейскими лоукостерами в режиме открытого неба Александр Гальперин / РИА Новости

Российские авиакомпании предлагают Минтрансу разрешить иностранным конкурентам полеты из Санкт-Петербурга в режиме открытого неба только в города не ближе 200 км к тем, куда уже летают из Санкт-Петербурга российские перевозчики. Об этом «Ведомостям» рассказали сотрудники трех авиакомпаний и человек, близкий к Минтрансу.

Режим открытого неба, который правительство планирует установить для Санкт-Петербурга, позволит летать в «Пулково» любым иностранным авиакомпаниям независимо от страны их регистрации и с любой частотой. Сейчас воздушное авиасообщение России с другими государствами регулируется двусторонними соглашениями, в них оговорены допустимые маршруты между двумя странами, количество перевозчиков с каждой стороны и максимальное количество рейсов. Поэтому летать в Россию авиакомпании могут только из страны своей регистрации. Это считается главной причиной, почему на российский рынок не выходят ведущие европейские лоукостеры – ирландская Ryanair, британская EasyJet и Norwegian. В Москву летает четвертый европейский лоукостер – Wizz Air: из Будапешта и Лондона (его «дочка» Wizz Air UK).