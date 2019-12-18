Минюст США согласовал ТМК продажу предприятий в Америке
Министерство юстиции США одобрило продажу Трубной металлургической компанией (ТМК) Дмитрия Пумпянского своих предприятий в Северной Америке. Покупатель – итальянский производитель труб Tenaris. Ожидается, что сделка будет закрыта «в самое ближайшее время», сообщила ТМК сегодня, 18 декабря. Представитель компании пояснил, что ее условия не изменились.
Согласование с минюстом США – это обязательная процедура, через которую проходят крупные сделки, способные оказать влияние на уровень конкуренции на конкретном товарном рынке, в данном случае рынке бесшовных труб, говорит директор Фонда развития права и медиации ТЭКа Александр Пахомов.
Инвесторы с энтузиазмом отреагировали на новость. ТМК подорожала на Московской фондовой бирже на 13% к 11.00 мск, капитализация компании составила 60 млрд руб. На Лондонской фондовой бирже капитализация компании составляет $839,4 млн.
ТМК подписала соглашение c Tenaris о продаже 100% акций своей американской «дочки» – ТМК Ipsco Tubulars – еще в марте. Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд без учета денежных средств и долговых обязательств. Цель продажи – снижение долговой нагрузки, пояснял ранее представитель ТМК.
Сейчас ТМК является крупнейшим в мире производителем труб (3,98 млн т в 2018 г.), Tenaris – вторым (3,6 млн т). После сделки компании поменяются местами.
Североамериканский дивизион ТМК состоит из 10 заводов в США и двух в Канаде. Они производят сварные и бесшовные трубы преимущественно для нефтегазовой отрасли, а также нефтепромысловый инструмент. ТМК приобрела Ipsco в 2008 г., агентство Bloomberg оценивало сделку в $1,18 млрд. На долю Ipsco в 2018 г. пришлось 26,5% в структуре выручки ТМК и 23,4% в структуре EBITDA. Ранее ТМК рассматривала возможность IPO Ipsco. Компания оценивалась примерно в $1,216–1,398 млрд.
TMK неоднократно подтверждала намерения по продаже американских активов и закрытию сделки до конца 2019 г., напоминает партнер практики стратегии и операционной эффективности Althaus Group Герман Шеховцев. Закрытие сделки по продаже Ipsco высвободит средства, необходимые ТМК для снижения долговой нагрузки в целом по компании, уверен эксперт.
Американские дивизионы были у «Северстали» Алексея Мордашова, у «Мечела» Игоря Зюзина. Сейчас предприятия в Северной Америке остались у Evraz Романа Абрамовича и его партнеров, а также у НЛМК Владимира Лисина. У ТМК есть еще предприятия в Румынии – трубный завод TMK-Artrom и металлургический комбинат TMK-Resita. Заводы производят трубы промышленного назначения и стальную заготовку.