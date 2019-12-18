Минюст США согласовал ТМК продажу предприятий в Америке

Североамериканский дивизион ТМК состоит из 10 заводов в США и двух в Канаде. Они производят сварные и бесшовные трубы преимущественно для нефтегазовой отрасли, а также нефтепромысловый инструмент. ТМК приобрела Ipsco в 2008 г., агентство Bloomberg оценивало сделку в $1,18 млрд. На долю Ipsco в 2018 г. пришлось 26,5% в структуре выручки ТМК и 23,4% в структуре EBITDA. Ранее ТМК рассматривала возможность IPO Ipsco. Компания оценивалась примерно в $1,216–1,398 млрд.