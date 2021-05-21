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«Газпром» отказался от создания экспортных газопроводов в Индию и Японию

Госмонополия сосредоточится на борьбе за рынки Европы и Китая, поясняют эксперты
Матвей Катков Анна Подлинова
Трубопровод в Индию стоимостью $7,5 млрд заменили на доставку СПГ танкерами /Александр Семенов / ТАСС

«Газпром» больше не рассматривает строительство газопровода в Индию, заявила на пресс-конференции 20 мая зампред правления монополии, глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова.

По ее словам, маршрут оказался слишком капиталоемким, поэтому на этом направлении победила гибкая труба – т. е. поставки сжиженного природного газа (СПГ) по любому удобному маршруту. Она уточнила, что по итогам 2020 г. компания экспортировала в Индию около 1,8 млн т СПГ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных