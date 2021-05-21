«Газпром» отказался от создания экспортных газопроводов в Индию и Японию

«Газпром» отказался от создания экспортных газопроводов в Индию и ЯпониюГосмонополия сосредоточится на борьбе за рынки Европы и Китая, поясняют эксперты
«Газпром» больше не рассматривает строительство газопровода в Индию, заявила на пресс-конференции 20 мая зампред правления монополии, глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова.
По ее словам, маршрут оказался слишком капиталоемким, поэтому на этом направлении победила гибкая труба – т. е. поставки сжиженного природного газа (СПГ) по любому удобному маршруту. Она уточнила, что по итогам 2020 г. компания экспортировала в Индию около 1,8 млн т СПГ.
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