«Газпром» отказался от создания экспортных газопроводов в Индию и Японию

По ее словам, маршрут оказался слишком капиталоемким, поэтому на этом направлении победила гибкая труба – т. е. поставки сжиженного природного газа (СПГ) по любому удобному маршруту. Она уточнила, что по итогам 2020 г. компания экспортировала в Индию около 1,8 млн т СПГ.