Путин поручил выделить еще 50 млрд рублей на общественный транспорт в регионах

Путин поручил выделить еще 50 млрд рублей на общественный транспорт в регионахЛьготные займы нужны для ослабления нагрузки на бюджеты субъектов Федерации
Президент Владимир Путин поручил правительству направить в 2023 г. дополнительно 50 млрд руб. на финансирование инфраструктурных бюджетных кредитов для обновления общественного транспорта в российских регионах. Об этом он заявил во время выступления с посланием Федеральному собранию 21 февраля 2023 г.
«В этом году мы нарастили объем инфраструктурных бюджетных кредитов – направляем дополнительно 250 млрд руб. на развитие транспортной, коммунальной и другой инфраструктуры в регионах. Поручаю правительству выделить плюсом к этим средствам еще 50 млрд руб. Они целевым образом пойдут на обновление в этом году общественного транспорта в субъектах Федерации, причем на основе современных технологий», – сказал президент.
Механизм получения инфраструктурных бюджетных кредитов был утвержден правительством в июле 2021 г. по итогам аналогичного послания президента Федеральному собранию в том же году. Федеральные средства предоставляются регионам на возвратной основе по ставке 3% годовых на срок не менее 15 лет. Погашение кредита стартует с третьего года после его получения. Это, как предполагало правительство, снизит нагрузку на региональные бюджеты.
По правилам этой программы регион может потратить федеральные средства на проектирование, строительство или реконструкцию коммунальной, социальной и транспортной инфраструктуры. Займы также можно направить на покупку городского транспорта и еще ряд целей, связанных с развитием территорий. Всего на данные цели правительство заложило 1 трлн руб. в 2021-2025 гг.
За счет этой программы почти 50 инфраструктурных проектов в 21 регионе уже реализовано, написал в своем Telegram-канале вице-премьер Марат Хуснуллин. Среди наиболее крупных проектов - реконструкция ул. Осиновской в Казани, строительство в Пензе общегородской магистрали, примыкающей к автотрассе М5 «Урал», и закупка автобусов в Калужской, Оренбургской и Кировской областях.
«Кроме того, продолжается реализация еще 517 проектов на общую сумму 757 млрд руб. за счет инфраструктурных бюджетных кредитов», – говорится в сообщении вице-премьера.
Эти средства, безусловно, не будут лишними, говорит директор Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Михаил Блинкин. Но в масштабах тех задач, которые стоят перед государством в части обновления инфраструктуры регионов, это не такие большие деньги, отмечает он.
«У нас два десятка городов, где надо менять трамвайные пути. Денег на это никогда не будет в бюджетах регионов. Поэтому арифметика государственной программы – в миллиардах рублей», – объясняет он. По словам Блинкина, эти кредиты регионам в конечном итоге скорее всего спишут через 10 лет.
Трамваи неплохо вписываются в российскую действительность для удовлетворения средних пассажиропотоков, но на старые пути новые трамваи ставить крайне нежелательно, подчеркивает эксперт. «Это очень разумные деньги. Они позволяют одновременно решить транспортную задачу и загрузить локальных производителей гарантированным заказом, это очень эффективная схема», – считает Блинкин.
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