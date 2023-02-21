Путин поручил выделить еще 50 млрд рублей на общественный транспорт в регионах

Механизм получения инфраструктурных бюджетных кредитов был утвержден правительством в июле 2021 г. по итогам аналогичного послания президента Федеральному собранию в том же году. Федеральные средства предоставляются регионам на возвратной основе по ставке 3% годовых на срок не менее 15 лет. Погашение кредита стартует с третьего года после его получения. Это, как предполагало правительство, снизит нагрузку на региональные бюджеты.