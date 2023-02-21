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Бизнес

Путин поручил выделить еще 50 млрд рублей на общественный транспорт в регионах

Льготные займы нужны для ослабления нагрузки на бюджеты субъектов Федерации
Денис Ильюшенков
Эрик Романенко / ТАСС

Президент Владимир Путин поручил правительству направить в 2023 г. дополнительно 50 млрд руб. на финансирование инфраструктурных бюджетных кредитов для обновления общественного транспорта в российских регионах. Об этом он заявил во время выступления с посланием Федеральному собранию 21 февраля 2023 г.

«В этом году мы нарастили объем инфраструктурных бюджетных кредитов – направляем дополнительно 250 млрд руб. на развитие транспортной, коммунальной и другой инфраструктуры в регионах. Поручаю правительству выделить плюсом к этим средствам еще 50 млрд руб. Они целевым образом пойдут на обновление в этом году общественного транспорта в субъектах Федерации, причем на основе современных технологий», – сказал президент.

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Механизм получения инфраструктурных бюджетных кредитов был утвержден правительством в июле 2021 г. по итогам аналогичного послания президента Федеральному собранию в том же году. Федеральные средства предоставляются регионам на возвратной основе по ставке 3% годовых на срок не менее 15 лет. Погашение кредита стартует с третьего года после его получения. Это, как предполагало правительство, снизит нагрузку на региональные бюджеты.

По правилам этой программы регион может потратить федеральные средства на проектирование, строительство или реконструкцию коммунальной, социальной и транспортной инфраструктуры. Займы также можно направить на покупку городского транспорта и еще ряд целей, связанных с развитием территорий. Всего на данные цели правительство заложило 1 трлн руб. в 2021-2025 гг.

За счет этой программы почти 50 инфраструктурных проектов в 21 регионе уже реализовано, написал в своем Telegram-канале вице-премьер Марат Хуснуллин. Среди наиболее крупных проектов - реконструкция ул. Осиновской в Казани, строительство в Пензе общегородской магистрали, примыкающей к автотрассе М5 «Урал», и закупка автобусов в Калужской, Оренбургской и Кировской областях.

«Кроме того, продолжается реализация еще 517 проектов на общую сумму 757 млрд руб. за счет инфраструктурных бюджетных кредитов», – говорится в сообщении вице-премьера. 

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Эти средства, безусловно, не будут лишними, говорит директор Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Михаил Блинкин. Но в масштабах тех задач, которые стоят перед государством в части обновления инфраструктуры регионов, это не такие большие деньги, отмечает он.

«У нас два десятка городов, где надо менять трамвайные пути. Денег на это никогда не будет в бюджетах регионов. Поэтому арифметика государственной программы – в миллиардах рублей», – объясняет он. По словам Блинкина, эти кредиты регионам в конечном итоге скорее всего спишут через 10 лет. 

Трамваи неплохо вписываются в российскую действительность для удовлетворения средних пассажиропотоков, но на старые пути новые трамваи ставить крайне нежелательно, подчеркивает эксперт. «Это очень разумные деньги. Они позволяют одновременно решить транспортную задачу и загрузить локальных производителей гарантированным заказом, это очень эффективная схема», – считает Блинкин. 

«Ведомости» направили вопросы в Минтранс РФ. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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