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Бизнес

Поставки российской водки на экспорт из-за санкций сократились почти на 80%

Но рисков для внутреннего потребления отраслевые компании не видят
Алексей Полухин
Евгений Разумный / Ведомости

Экспорт российской водки в I квартале 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 77% до 752 027 л в пересчете на чистый спирт и на 76,75% до $6,33 млн в денежном выражении. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы, с которыми ознакомились «Ведомости». Представитель службы не стал комментировать показатели, сославшись на то, что информация о внешней торговле по отдельным товарным группам временно не предоставляется.

Падение экспорта связано с запретом поставок данного вида алкоголя в страны ЕС, США и Канаду, говорит директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. По его словам, на эти рынки приходилось до трети всего объема вывозимой продукции. При этом реализовывалась дорогая водка, что давало [компаниям] не только валютную выручку, но и дополнительные плюсы для имиджа, замечает эксперт.

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Запрет на поставки алкоголя из России в страны ЕС был принят шестым пакетом санкций в июле 2022 г. США запретили ввоз российской водки еще в марте прошлого года, а в Канаде начали ограничивать поставки в феврале.

Динамику заметили и крупные производители водки. Представитель «Руст» (бренды «Русский стандарт», «Талка» и др.) также связал их с санкциями. Компания планирует переориентировать поставки на рынки СНГ, Ближнего Востока, Индии и Азиатского-Тихоокеанского региона. В «Руст» ожидают, что к 2024 г. эти направления полностью заместят объемы экспортных продаж в страны Западной Европы и Америки, заверил представитель. Stellar Group (бренды «Веда», «Гжелка» и др.) работает над увеличением отгрузок в Африку, Среднюю Азию, Китай, Израиль, заверил коммерческий директор компании Александр Гревцов. Он ожидает, что экспорт вырастет уже во второй половине года. 

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Работают над новыми рынками в Азии, Африке и Южной Америке и в компании Ladoga (бренды «Царская», «Хлебная» и др.). Основная сложность новых рынков заключается в логистике, которая нуждается в настройке, добавил представитель компании. Ladoga рассчитывает увеличить отгрузки в Китай на 50%. 

Запрет на поставки в ЕС, США и Канаду никак не скажется на внутреннем производстве, говорит Вадим Дробиз. Небольшое падение, которое фиксируется в I квартале этого года, связано с большими запасами, сформировавшиеся во II и III квартале 2022 г. Тогда производство резко выросло на фоне кризисных явлений и специальной военной операции, объясняет Дробиз. По данным Росстата, за три квартала 2023 г. выпуск водки сократился на 8,6% до 15,84 млн дал. 

Риска снижения производства нет, в том числе в связи с уходом с рынка отдельных западных производителей премиальных водок, что дает возможность российским компаниям занять нишу, считает Гревцов. 18 апреля о решении прекратить деятельность на территории России объявил шведская компания Absolut.  

Вадим Дробиз прогнозирует стабилизацию объема выпуска водки. По его словам, внутренний спрос будет расти, в том числе из-за того, что значительно сократились заграничные туристические поездки. Это приводит к росту внутреннего потребления, заключает Дробиз. В конце 2022 г. Ассоциация туроператоров прогнозировала снижение выездного туризма из России не менее, чем на треть.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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