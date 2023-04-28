Поставки российской водки на экспорт из-за санкций сократились почти на 80%

Экспорт российской водки в I квартале 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 77% до 752 027 л в пересчете на чистый спирт и на 76,75% до $6,33 млн в денежном выражении. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы, с которыми ознакомились «Ведомости». Представитель службы не стал комментировать показатели, сославшись на то, что информация о внешней торговле по отдельным товарным группам временно не предоставляется.