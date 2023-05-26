Рынку не хватает куриных тушек и филе

Мясопереработчики продолжают работать без перебоев, говорит директор Ассоциации мясопереработчиков (АСОМП) Екатерина Лучкина. По ее словам, убой на птицефабриках также не прекращается, потому что птицеводы не могут ждать хороших цен или других условий. Но она соглашается, что спрос на курицу действительно вырос – на это повлияли и сезонные факторы, и переориентация производителей мясной продукции на курицу в 2022 г. Тогда ее стоимость была существенно ниже свинины, а производители стремились удешевить свою продукцию.