Рынку не хватает куриных тушек и филе

Рынку не хватает куриных тушек и филеПричинами могут быть ажиотажный спрос и рост экспорта
На российском рынке сформировалась «физическая нехватка объемов» тушки и филе бройлера. Об этом говорится в ценовом мониторинге аналитического агентства AD Limited, опубликованном 25 мая 2023 г. Точные размеры дефицита не называются.
Нехватку объемов подтвердил собеседник «Ведомостей» в одной из федеральных розничных сетей. Представитель крупного переработчика мяса также говорит, что на рынке присутствует «перераспределение потоков».
Одна из возможных причин – трудности у производителей Белгородской области, предполагает собеседник в ритейле. Регион – лидер по промышленному производству мяса птицы в стране, свидетельствуют данные Росстата. С января по апрель 2023 г. в России в организованном секторе произвели 2,17 млн т мяса птицы в живом весе, на Белгородскую область пришлось 12,1% (264 400 т).
В приграничных регионах действительно есть сложности, подтверждает представитель переработчика: они связаны с поставкой сырья, ингредиентов для выращивания курицы, а также с логистикой.
В Белгородской области располагаются в том числе активы двух крупнейших российских производителей мяса птицы ГАП «Ресурс» и «Черкизово». В ГАП «Ресурс» отказались от комментариев, в «Черкизово» не ответили на запрос. Аналогично поступили и другие российские птицефабрики.
Еще одна возможная причина нехватки бройлера на рынке – рост экспорта, прежде всего в Саудовскую Аравию, считает старший партнер AD Libitum Андрей Соколов. По данным агентства ИМИТ, экспорт мяса птицы из России в I квартале 2023 г. вырос на 4% до 86 200 т. Саудовская Аравия занимает третье место по ввозу мяса бройлера с долей 13%. Первые два места у Китая (36%) и Казахстана (16%). Кроме того, увеличились поставки на присоединенные территории России, что также отвлекло часть объема, добавляет Соколов.
Причины могут иметь и субъективный характер, предполагает исполнительный директор агроконсалтинговой компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. Проблемы отдельных производителей с выполнением контрактов могли вызвать у контрагентов ощущение тенденции на рынке и желание запастись сырьем впрок. Что и спровоцировало возникновение ажиотажного спроса и, как итог, рост цен, заключает Корнеев.
С 22 по 25 мая стоимость тушки бройлера в опте выросла на 9% до 175 руб. за кг по сравнению с неделей ранее, свидетельствуют данные AD Libitum. Это дороже на 27%, чем в тот же период годом ранее, и самый высокий показатель с начала наблюдения в 2015 г. Филе за неделю подорожало на 4% до 275 руб. за кг, что также является рекордным показателем за восемь лет.
При этом сейчас уже не должны действовать сезонные факторы при формировании цен, говорит коммерческий директор ИМИТ Любовь Савкина. Но, продолжает она, цены на тушку поддерживает ажиотаж, возникающий из-за вспышек птичьего гриппа и оповещений о том, что многие птицефабрики снижают производство из-за износа импортного оборудования, деталей к которому не могут приобрести («Ведомости» рассказали о сложностях с оборудованием 26 апреля). По данным Россельхознадзора, с начала года в России зафиксировано 40 вспышек птичьего гриппа.
Падение объемов предложения могло также возникнуть из-за снижения плотности посадки птицы птицефабриками в ожидании более низких цен, считает Андрей Соколов. Тушка бройлера непрерывно дешевела с конца сентября 2022 г. по начало марта 2023 г. – до нижней точки в 123 руб. за кг. Это может привести к тому, что по итогам мая статистика будет фиксировать стагнацию или даже снижение производства, предполагает эксперт.
Мясопереработчики продолжают работать без перебоев, говорит директор Ассоциации мясопереработчиков (АСОМП) Екатерина Лучкина. По ее словам, убой на птицефабриках также не прекращается, потому что птицеводы не могут ждать хороших цен или других условий. Но она соглашается, что спрос на курицу действительно вырос – на это повлияли и сезонные факторы, и переориентация производителей мясной продукции на курицу в 2022 г. Тогда ее стоимость была существенно ниже свинины, а производители стремились удешевить свою продукцию.
Высокие цены на бройлеров заставят производителей развернуть поставки птицы на внутренний рынок, что увеличит предложение, уверен Соколов. Он также прогнозирует, что в течение одного-двух месяцев переработчики смогут перенастроить свои процессы, увеличив долю свинины в рецептуре. Это снизит спрос на курицу, что стабилизирует ситуацию и с объемами, и ценами, считает эксперт. Лучкина также полагает, что серьезных проблем нет, а переработчики могут в текущий момент отреагировать на повышенный спрос и перераспределение потоков, сместив рецептуру в пользу свинины.