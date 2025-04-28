Чистый убыток «Сегежи» в 2024 году вырос на треть

Изначально «Сегежа» ориентировалась на европейский рынок – близкий к производству, доступный и экономически привлекательный, напоминает аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев. Но после начала СВО на Украине продукция российского ЛПК попала под европейские санкции: ЕС запретил импорт из России древесины, фанеры, древесных плит, пеллет, целлюлозной массы и отдельных видов бумаги и картона. В 2024 г. выручка «Сегежи» от поставок на европейский рынок составила 719 млн руб. (+12% к 2023 г.). Это 1% от экспортной выручки и 0,7% от общей выручки компании.