Чистый убыток «Сегежи» в 2024 году вырос на треть

Чистый убыток «Сегежи» в 2024 году вырос на третьКомпания пока не может справиться с высокой долговой нагрузкой
Крупнейший в России лесопромышленный холдинг «Сегежа» получил в 2024 г. чистый убыток в размере 22,3 млрд руб. Это на 33% превышает показатель чистого убытка в предыдущем году, говорится в опубликованном 28 апреля финансовом отчете компании по МСФО.
Несмотря на рост выручки на 15% до 101,9 млрд руб. и увеличение показателя OIBDA (операционная прибыль до вычета амортизации) на 8% до 10 млрд руб., компания работает в убыток второй год подряд.
Наибольший вклад в увеличение выручки внесли сегменты деревообработки (рост на 14% год к году до 46,3 млрд руб.) и производства бумаги и упаковки (+20% до 36,6 млрд руб.). Выручка сегмента производства плитных материалов и домостроения составила 15,2 млрд руб. (+7%).
На экспортные поставки пришлось 67% выручки (67,9 млрд руб.). Продажи в Китай выросли на 3% до 45,4 млрд руб., в другие страны Азии – на 24% до 13,7 млрд руб., экспорт в Африку утроился до 7,7 млрд руб. Продажи в страны Северной и Южной Америки упали втрое до 332 млн руб. Данные по экспорту в натуральном выражении компания не приводит.
Рентабельность по OIBDA за год составила 9,8% (-3,8 п. п.), отмечает компания. Себестоимость реализации продукции в 2024 г. выросла на 13% до 76,7 млрд руб., коммерческие расходы – на 10% до 29,4 млрд руб.
Существенным фактором, повлиявшим на финансовые результаты, стало увеличение процентных расходов: в 2024 г. они составили 26,5 млрд руб. – в 1,6 раза больше, чем годом ранее.
«Сегежа» также в 2024 г. сократила капзатраты на 7% до 7,2 млрд руб. Вместе с затратами на приобретение новых активов объем вложений составил 10 млрд руб. Крупнейшим приобретением стала покупка лесозаготовительного актива на северо-западе России – компании «Перспектива».
Производственные показатели «Сегежи» в 2024 г. в основном показали рост: объем заготовки круглого леса увеличился на 18% до 8,6 млн куб. м, производство пиломатериалов выросло на 10% до 2,3 млн куб. м, фанеры – на 65% до 183 000 куб. м, бумаги – на 12,5% до 360 000 т. Снизился только выпуск бумажной упаковки – на 4% до 770 000 т.
«Сегежа» – единственная публичная российская компания в лесопромышленном секторе, которая объединяет более 200 предприятий. Холдинг охватывает полный цикл лесопереработки от заготовки древесины до производства готовой продукции, включая пиломатериалы, фанеру и бумагу. Компания входит в АФК «Система».
На фоне публикации финансового отчета стоимость акций компании в ходе торгов на Московской бирже в моменте снижалась примерно на 1% к закрытию предыдущей торговой сессии до 1,51 руб. за бумагу. Затем котировки перешли к росту: на 17:40 мск бумаги компании стоили 1,54 руб. (+0,5%).
Изначально «Сегежа» ориентировалась на европейский рынок – близкий к производству, доступный и экономически привлекательный, напоминает аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев. Но после начала СВО на Украине продукция российского ЛПК попала под европейские санкции: ЕС запретил импорт из России древесины, фанеры, древесных плит, пеллет, целлюлозной массы и отдельных видов бумаги и картона. В 2024 г. выручка «Сегежи» от поставок на европейский рынок составила 719 млн руб. (+12% к 2023 г.). Это 1% от экспортной выручки и 0,7% от общей выручки компании.
Финансовые результаты «Сегежи» за 2024 г. ожидаемо оказались слабыми, говорит старший аналитик «БКС мир инвестиций» Дмитрий Булгаков. Рост чистого убытка вызван не только низким объемом операционной прибыли, но и существенным бременем долговых платежей, отмечает он. Чистый долг компании в 2024 г. вырос почти на 21% до 147,8 млрд руб., следует из отчета. Закредитованность остается главным вызовом для «Сегежи», соглашается Калачев.
Для частичного погашения долга компания проводит дополнительный выпуск ценных бумаг на 62,76 млрд акций по цене 1,8 руб. за бумагу, рассчитывая привлечь до 101 млрд руб. Кроме того, «Сегежа» ведет переговоры с кредиторами о рефинансировании портфеля, 94% которого номинировано в рублях.
Схема реструктуризации долговой нагрузки холдинга согласована с его собственниками, банками-кредиторами и ЦБ, сообщил в начале апреля 2025 г. министр промышленности и торговли Антон Алиханов. Председатель правления ВТБ Андрей Костин заявлял, что долг компании нужно пересмотреть, а обмен долга на акции пока не решен. Другими крупными кредиторами «Сегежи» являются Сбербанк, МКБ и Альфа-банк.
Согласно материалам компании, пик выплат по долгам приходится на 2025 г. – 63 млрд руб. В последующие два года запланированы выплаты в размере 34 млрд и 43 млрд руб. соответственно.
Запланированная допэмиссия и предстоящая реструктуризация задолженности должны оздоровить финансовый баланс «Сегежи», считает Калачев. Существенным подспорьем для укрепления устойчивости компании, по его мнению, станет и ожидаемое снижение ключевой ставки ЦБ РФ (сейчас составляет 21%).
Но в 2025 г. «Сегежа» вновь получит чистый убыток, считает Булгаков. Процентные расходы компании останутся на высоком уровне, несмотря на привлечение средств через допэмиссию, поясняет он.