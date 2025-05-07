Бизнес-туристы стали чаще летать в Катар

Например, управляющий директор корпоративного бизнеса компании «Випсервис» Галина Полищук и директор по закупкам Trivio Алексей Агеев отмечают, что количество деловых поездок из России в Катар в первые четыре месяца года выросло год к году вдвое. Агеев добавил, что число деловых путешественников, которые используют Доху как пересадочный пункт, наоборот, сократилось. Это, по его словам, свидетельствует о том, что со стороны бизнеса резко увеличилась потребность в прямых контактах со своими коллегами в Катаре. Выросла и средняя продолжительность поездки – она составила в среднем три дня, указывает Полищук.