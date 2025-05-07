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Бизнес-туристы стали чаще летать в Катар

Эту страну активно используют как нейтральную площадку для переговоров с западными контрагентами
Денис Кузнецов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Популярность Катара у деловых путешественников растет. Количество бронирований бизнес-поездок в эту страну в январе – апреле 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом годом ранее выросло в 2–14 раз, рассказали «Ведомостям» представители компаний по организации деловых путешествий.

Например, управляющий директор корпоративного бизнеса компании «Випсервис» Галина Полищук и директор по закупкам Trivio Алексей Агеев отмечают, что количество деловых поездок из России в Катар в первые четыре месяца года выросло год к году вдвое. Агеев добавил, что число деловых путешественников, которые используют Доху как пересадочный пункт, наоборот, сократилось. Это, по его словам, свидетельствует о том, что со стороны бизнеса резко увеличилась потребность в прямых контактах со своими коллегами в Катаре. Выросла и средняя продолжительность поездки – она составила в среднем три дня, указывает Полищук.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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