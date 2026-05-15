Бывший топ-менеджер «Инвитро» открыла сеть премиальных ветклиник

Цены на процедуры в клинике соответствуют верхнему сегменту рынка, средний чек составляет около 15 000 руб., сказала Овсянникова. Стоимость медуслуг, по ее словам, сопоставима с ценами других московских премиум-клиник – «Белый Клык» и Skolkovo Vet. Прием ветврача-терапевта в них обойдется в 6700 и 5000 руб. соответственно, а в «Моем тигре» – в 8000 руб., говорится на сайтах организаций. Стоимость груминг-процедур (работа с кожей, шерстью, когтями) при этом может превышать цены в других премиальных груминг-салонах столицы на 10–20%, уточнила Овсянникова. Такая разница, по ее словам, объясняется включенным в стоимость услуги медицинским сопровождением и консьерж-сервисом.