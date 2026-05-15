Бывший топ-менеджер «Инвитро» открыла сеть премиальных ветклиник

Бывший топ-менеджер «Инвитро» открыла сеть премиальных ветклиникВыручка лидеров этого сегмента растет в 3–4 раза быстрее общего рынка ветеринарных услуг
Бывший коммерческий директор ГК «Инвитро» и гендиректор ветклиники Vet Union Ольга Овсянникова открыла сеть премиальных клиник для животных «Мой тигр» (АО «УНО ВЕТ»). Их основная специализация – ветеринарные и косметологические услуги. Об этом «Ведомостям» сообщила сама Овсянникова, уточнив, что заняла должность гендиректора сети.
Первая клиника начала работу в феврале 2026 г. в жилом комплексе «Золотой» на Софийской набережной в Москве, вторая – в марте в ТЦ Dream House в Барвихе. Общий объем инвестиций в их открытие превысил 100 млн руб. В эту сумму входят расходы на ремонт и дизайн помещений, закупку медицинского и груминг-оборудования, формирование команды, маркетинг, IT-инфраструктуру.
Клиники занимаются профилактикой и ранней диагностикой заболеваний, в том числе через чекапы. В штате работают узкие специалисты – дерматологи, диетологи, гастроэнтерологи, кардиологи, репродуктологи. Стационаров в «Моем тигре» нет.
Цены на процедуры в клинике соответствуют верхнему сегменту рынка, средний чек составляет около 15 000 руб., сказала Овсянникова. Стоимость медуслуг, по ее словам, сопоставима с ценами других московских премиум-клиник – «Белый Клык» и Skolkovo Vet. Прием ветврача-терапевта в них обойдется в 6700 и 5000 руб. соответственно, а в «Моем тигре» – в 8000 руб., говорится на сайтах организаций. Стоимость груминг-процедур (работа с кожей, шерстью, когтями) при этом может превышать цены в других премиальных груминг-салонах столицы на 10–20%, уточнила Овсянникова. Такая разница, по ее словам, объясняется включенным в стоимость услуги медицинским сопровождением и консьерж-сервисом.
По итогам пилотного этапа работы руководство «Моего тигра» рассмотрит возможность запуска точек в городах-миллионниках России, где есть платежеспособный спрос на премиальный сегмент ветеринарии и груминга. Одна из площадок, по словам Овсянниковой, уже близка к плановым показателям по выручке и посещаемости (конкретные цифры она не назвала). В будущем она не исключает запуск франшизы.
На Москву приходится 17% общих продаж российского рынка ветеринарных услуг, на Московскую область – 9%. Вместе с Санкт-Петербургом эти регионы формируют более 30% продаж отрасли, подсчитали для «Ведомостей» аналитики BusinesStat. Общий объем рынка в 2025 г. составил 65 млрд руб., что превышает показатель 2024 г. на 19%. Эта динамика обусловлена ростом цен на услуги из-за удорожания расходных материалов, лекарств и вакцин, уточнили в BusinesStat. В течение трех лет рынок может достичь 90–100 млрд руб. при темпах роста 12–14% в год, считает генеральный директор аналитической компании Eqiva Дарья Шубина.
Премиум и люкс-сегменты в ветеринарии – категория условная, четкой границы между «премиумом» и «средним плюс» в отрасли нет, уточнила она. Объем этого сегмента в 2025 г. эксперты Eqiva оценили в 10–12 млрд руб., причем более 50% доходов рынка обеспечила Москва. Шубина добавила, что выручка крупнейших премиальных клиник в столице в 2025 г. выросла на 45–60%, что в 3–4 раза опережает темпы роста всей отрасли. Тройка крупных игроков сегмента – «Белый Клык», Vet Union и Skolkovo Vet – совокупно обеспечили около 30% продаж московского рынка ветеринарных услуг.
Совмещение ветеринарии и груминга – стандартная опция большинства клиник любого ценового сегмента, включая эконом-класс, считает Шубина. Уникальное предложение «Моего тигра», по ее мнению, состоит в позиционировании ухода как косметологии и в общем уровне сервиса. При инвестициях свыше 100 млн руб. в две точки выход на операционную окупаемость в горизонте 3–4 лет потребует устойчивого потока премиальной аудитории, которая в Москве ограничена и уже распределена между действующими операторами, сказала она.
«Белый Клык», по словам генерального директора этой клиники Сергея Мендосы, занимается тяжелыми патологиями и сложными операциями. Сравнивать сети сложно, так как они работают в разных направлениях, считает он. Высокая стоимость процедур в «Белом Клыке» объясняется большим количеством квалифицированного персонала, затратами на оборудование и т. д. То есть клиенты платят за спасение жизни животного – спрос на такие услуги есть даже в кризисные времена, заключил Мендоса.
«Ведомости» направили запрос в Skolkovo Vet с просьбой оценить объем рынка премиальных ветуслуг, долю компании в нем и влияние сети «Мой тигр» на конкуренцию в сегменте.