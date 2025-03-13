«Лабквест» вложил 100 млн рублей для выхода на рынок ветеринарных услуг

Специализирующаяся на медицинской лабораторной диагностике сеть «Лабквест» вышла на рынок ветеринарных услуг, сообщил «Ведомостям» представитель компании. В новый проект входят две лаборатории – в Москве и Санкт-Петербурге, где проводится более 600 видов различных анализов, мощность каждой – 10 000 проб в сутки.