«Лабквест» вложил 100 млн рублей для выхода на рынок ветеринарных услуг

«Лабквест» вложил 100 млн рублей для выхода на рынок ветеринарных услугКомпания открыла две крупные лаборатории, а сеть ветклиник планирует развивать по франшизе
Специализирующаяся на медицинской лабораторной диагностике сеть «Лабквест» вышла на рынок ветеринарных услуг, сообщил «Ведомостям» представитель компании. В новый проект входят две лаборатории – в Москве и Санкт-Петербурге, где проводится более 600 видов различных анализов, мощность каждой – 10 000 проб в сутки.
Объем инвестиций в запуск ветеринарного направления бизнеса, по словам собеседника, составил около 100 млн руб.
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