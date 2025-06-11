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Бизнес стал больше интересоваться открытием клиник по франшизе

Но развитие этого сегмента сдерживает высокая конкуренция
Полина Гриценко
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В I квартале 2025 г. спрос российских предпринимателей на запуск медицинских франшиз вырос на 7% по сравнению с показателем годом ранее. Такие данные приводит каталог Franshiza.ru в исследовании для «Ингосстраха» и сети клиник «Будь здоров» («Ведомости» с ним ознакомились). Компания учитывает количество оставленных заявок и сделанных тематических запросов, не называя абсолютных значений. Ее эксперт Анна Рождественская уточняет, что спрос на франшизы в целом в январе – марте упал на 3%. В исследовании также говорится, что число новых предложений по итогам прошлого года достигло 90 единиц. А это на 8% больше, чем было в 2023 г. Весь же российский франчайзинговый рынок за этот период вырос на 12% до 3900 шт.

Спрос на медицинские франшизы в I квартале 2025 г. действительно увеличился на 5% год к году, а количество запросов – более чем на 30%, подтверждает тенденцию основатель портала TopFranchise Виктор Большаков. Драйвером развития этого сегмента стали именно клиники, а не лаборатории, подчеркивает Рождественская. По данным Franshiza.ru, в I квартале 2025 г. спрос на франшизы первых вырос на 16,5% год к году, в то время как на диагностические лаборатории он, наоборот, снизился на 6%. Среди клиник наиболее востребованы узкопрофильные, т. е. те, что предлагают определенные услуги (например, стоматологические, ортопедические, гинекологические), говорится в исследовании Franshiza.ru. По данным этой компании, на сегодняшний день они занимают 69% российского рынка медицинских франшиз, в то время как многопрофильные учреждения – 17%, а медицинские лаборатории – 14%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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