Бизнес стал больше интересоваться открытием клиник по франшизе

Спрос на медицинские франшизы в I квартале 2025 г. действительно увеличился на 5% год к году, а количество запросов – более чем на 30%, подтверждает тенденцию основатель портала TopFranchise Виктор Большаков. Драйвером развития этого сегмента стали именно клиники, а не лаборатории, подчеркивает Рождественская. По данным Franshiza.ru, в I квартале 2025 г. спрос на франшизы первых вырос на 16,5% год к году, в то время как на диагностические лаборатории он, наоборот, снизился на 6%. Среди клиник наиболее востребованы узкопрофильные, т. е. те, что предлагают определенные услуги (например, стоматологические, ортопедические, гинекологические), говорится в исследовании Franshiza.ru. По данным этой компании, на сегодняшний день они занимают 69% российского рынка медицинских франшиз, в то время как многопрофильные учреждения – 17%, а медицинские лаборатории – 14%.