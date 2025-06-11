Бизнес стал больше интересоваться открытием клиник по франшизе

Бизнес стал больше интересоваться открытием клиник по франшизеНо развитие этого сегмента сдерживает высокая конкуренция
В I квартале 2025 г. спрос российских предпринимателей на запуск медицинских франшиз вырос на 7% по сравнению с показателем годом ранее. Такие данные приводит каталог Franshiza.ru в исследовании для «Ингосстраха» и сети клиник «Будь здоров» («Ведомости» с ним ознакомились). Компания учитывает количество оставленных заявок и сделанных тематических запросов, не называя абсолютных значений. Ее эксперт Анна Рождественская уточняет, что спрос на франшизы в целом в январе – марте упал на 3%. В исследовании также говорится, что число новых предложений по итогам прошлого года достигло 90 единиц. А это на 8% больше, чем было в 2023 г. Весь же российский франчайзинговый рынок за этот период вырос на 12% до 3900 шт.
Спрос на медицинские франшизы в I квартале 2025 г. действительно увеличился на 5% год к году, а количество запросов – более чем на 30%, подтверждает тенденцию основатель портала TopFranchise Виктор Большаков. Драйвером развития этого сегмента стали именно клиники, а не лаборатории, подчеркивает Рождественская. По данным Franshiza.ru, в I квартале 2025 г. спрос на франшизы первых вырос на 16,5% год к году, в то время как на диагностические лаборатории он, наоборот, снизился на 6%. Среди клиник наиболее востребованы узкопрофильные, т. е. те, что предлагают определенные услуги (например, стоматологические, ортопедические, гинекологические), говорится в исследовании Franshiza.ru. По данным этой компании, на сегодняшний день они занимают 69% российского рынка медицинских франшиз, в то время как многопрофильные учреждения – 17%, а медицинские лаборатории – 14%.