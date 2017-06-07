Медведев рассказал, когда госкомпаниям ограничат закупки импортных бизнес-джетов

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство ограничит госкомпаниям закупки импортных самолетов бизнес-авиации, как только лайнеры подобного типа начнут производиться в России. Как сообщил он на совещании по вопросу поддержки авиапромышленности, «приоритет российским самолетам теперь должны отдавать и компании с госучастием». «Исключение составляет деловая авиация, самолеты которой пока в нашей стране не производятся», – добавил Медведев.

Когда «мы будем производить и такие воздушные суда, значит, тогда и по этим позициям мы ограничим в приобретении государственные структуры», добавил премьер. Он отметил, что соответствующие директивы были выданы правительством в апреле нынешнего года.