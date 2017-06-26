Цены на бензин в России в мае выросли на 0,7%

Средние цены на бензин в России в мае 2017 г. выросли по сравнению с апрелем на 0,7%, цены на дизельное топливо - на 0,4%. Об этом говорится в материалах Росстата.

С начала года цены на бензин увеличились на 3,4%, дизельное топливо подорожало на 2,9%.

Средняя потребительская цена на бензин в мае составила 37,62 руб. за литр, в том числе на бензин марки Аи-76/Аи-80 - 33,98 руб., Аи-92/Аи-93 - 36,49 руб., Аи-95 и выше - 39,65 руб. Средняя цена на дизтопливо составила 37,68 руб. за литр.

В мае в 75 субъектах России отмечалось повышение потребительских цен на бензин, из них в Туве - на 3,2%, в Адыгее и Дагестане - на 2,2%.

В Москве потребительские цены на бензин за прошедший месяц увеличились на 0,7%, в Санкт-Петербурге - на 1,1%.