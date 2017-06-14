Литр бензина Аи-95 стал дороже 40 рублей

Средняя цена за литр Аи-95 в России впервые превысила 40 руб. М. Туманов / Ведомости

Цены на топливо в России за неделю с 4 по 11 июня рванули вверх, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК.

Средняя цена за литр Аи-95 в России впервые превысила 40 руб., увеличившись за неделю на 9 коп. Средняя цена Аи-92 подскочила на 16 коп., достигнув 37,35 руб. за литр. Летнее дизтопливо подорожало в среднем на 8 коп. до 38,17 руб. за литр.

Одним из лидеров роста цен на Аи-92 стал Сибирской округ (+36 коп.), пишет агентство. В Алтайском крае, Иркутской области и на Алтае цены выросли на неделю более чем на 50 коп. В Туве литр Аи-92 подорожал на 86 коп. В Центральном округе литр Аи-92 подскочил на 22 коп. При этом в Ивановской области он подорожал на 50 коп., в Калужской и Костромской областях - на 40 коп. В Москве и Московской области рост достиг 21-24 коп. Темпы роста цен на Аи-95 на заправках России были менее сильными.

Запасы автомобильного бензина 5 июня составили 1,598 млн т, что примерно на 120 000 т ниже уровня аналогичного периода 2015 и 2016 гг., говорится в обзоре независимого агентства «Аналитика товарных рынков». «Напряженный баланс российского рынка автобензина, который подтверждает негативная статистика по производству и запасам товара, стал одной из ключевых причин роста цен на оптовом и розничном рынках», - указывают они.

С начала года бензин в России подорожал на 3,6%, инфляция составила 1,8%. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает, что по итогам года рост цен не превысит инфляцию. «Рост цен не опережает инфляцию, ни в коем случае. Не опережает и не будет опережать в ближайшие годы. Никогда этого не произойдет», – говорил руководитель ФАС Игорь Артемьев (цитата по «Интерфаксу»).

В 2016 г. бензин подорожал на 3,8% при инфляции в 5,4%. И в 2017 г. цены вырастут в пределах инфляции, говорил в декабре вице-премьер Аркадий Дворкович. Средняя инфляция на 2017 г. прогнозируется на уровне 4%.