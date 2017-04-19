Медведев: рост цен на бензин в 2016 году был ниже инфляции, но нужен тотальный контроль

Рост цен на бензин по итогам 2016 г. был ниже инфляции, но тем менее за ним нужен тотальный контроль. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы фракций в ходе ежегодного отчета правительства в Госдуме.

«Очевидно, что бензин является подакцизным товаром, и в ряде случаев принимались решения об увеличении акцизов в непростой финансовой экономической ситуации. Но если брать совокупно, то усредненный рост цен на бензин за прошлый год оказался ниже инфляции, потому что инфляция у нас была 5,4%, а рост цен на бензин составил 4,1%. Но это не означает, что ситуация везде была гладкой», - сказал он.

Премьер-министр отметил, что в случае возникновения ситуаций по увеличению цен на бензин, связанных со злоупотреблениями поставщиков нефтепродуктов или посредников, а не с изменениями базовых цен или акцизной политики, «должен быть тотальный контроль». «На это необходимо влиять, мы готовы делать это по линии правительства, и такая работа будет продолжена», - сказал он, добавив, что все же цены на бензин формируются на основании спроса и предложения, так как эта сфера подвергается государственному регулированию только косвенно.