Росстат: цены на бензин перестали расти

Средние потребительские цены на бензин в России в период с 27 июня по 3 июля оставались стабильными после роста на 0,1%, 0,2%, 0,3% и 0,4% предыдущие четыре недели, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Цены на дизельное топливо также не росли после повышения на 0,1% неделей ранее и двух недель роста по 0,2% до этого.

С начала года бензин подорожал на 4,5%, дизельное топливо - на 3,6% при общей инфляции в 2,5% за этот же период.

При этом в июне рост цен на бензин ускорился до 1,1% по сравнению с 0,7% в мае.

За прошедшую неделю в 23 центрах субъектов РФ отмечалось повышение цен на автомобильный бензин. При этом в Петропавловске-Камчатском он стал дороже на 0,9%, в Твери и Пскове - на 0,3%.

Снижение цен на бензин зафиксировано в Чебоксарах, Ульяновске, Челябинске, Кемерове - на 0,1-0,3%.

В Москве и в Санкт-Петербурге бензин автомобильный подорожал на 0,1%. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 (АИ-93 и т. п.) можно было приобрести по цене от 36,1 до 38,75 руб. за литр, марки АИ-95 и выше - от 39 до 42,8 руб. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 (АИ-93 и т. п.) стоил от 35,5 до 37,69 руб., марки АИ-95 и выше - от 39,1 до 41,34 руб. за литр.