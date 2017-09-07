«Русагро» и швейцарская Syngenta ведут переговоры о создании СП

«Русагро» и швейцарская Syngenta ведут переговоры о создании совместного предприятия по производству семян, специально приспособленных к выращиванию в Приморье. Об этом на бизнес-диалоге «Россия-Китай» на Восточном экономическом форуме заявил председатель совета директоров «Русагро» Вадим Мошкович.

Размер инвестиций в проект он не назвал. Мошкович отметил, что районированные семена позволят выращивать на Дальнем Востоке до 3 т сои. «И это - не генно-модифицированный продукт», - подчеркнул Мошкович. Он считает, что у такой продукции хорошие перспективы экспорта в Китай. Но сейчас поставки зерновых в Китай квотируются.

Упомянул Мошкович и о желании компании поставлять в Китай свинину. У «Русагро» есть производство свинины в Приморском крае, но импорт мяса в Китай ограничен.

Гендиректор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов выступая следом отметил, что для поставок мяса в Китай его нужно сертифицировать.