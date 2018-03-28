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«Лукойл» обогнал «Газпром» по капитализации

«Лукойл» второй раз за неделю обогнал «Газпром» по капитализации. По данным Московской биржи на 10.33 мск, обыкновенные акции «Газпрома» подешевели на 0,4%. Стоимость одной акции составляла 140,24 руб. Капитализация компании составляла 3,309 трлн руб.

Обыкновенная акция «Лукойла» в это же время стоила 3892,5 руб. Рост составил 0,37%. Капитализация компании при этом выросла до 3,317 трлн руб. В прошлый раз «Лукойл» ненадолго обгонял «Газпром» по капитализации в течение дня 23 марта.

27 марта «Лукойл» впервые в истории обогнал по капитализации «Роснефть». Сейчас первое место по капитализации занимает Сбербанк, на второе место поднялся «Лукойл», на третьем – «Газпром». «Роснефть» во вторник выбыла из первой тройки, опустившись на четвертую строчку.

Впрочем, реальную стоимость «Лукойла» было бы правильно рассчитывать за вычетом стоимости квазиказначейского пакета, говорил аналитик «Атона» Александр Корнилов. 16,57% акций «Лукойла» принадлежит кипрской Lukoil Investments Ltd. «Лукойл» намерен погасить 12% акций, остальное направит на программу стимулирования менеджмента. Больше нет риска, что квазиказначейский пакет попадет на рынок, именно это сдерживало рост стоимости «Лукойла», отмечал аналитик БКС Кирилл Таченников. Он ожидает притока дополнительных инвестиций от фондов после пересмотра веса «Лукойла» в индексе MSCI.