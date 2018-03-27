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«Лукойл» впервые в истории стал дороже «Роснефти»

Теперь, по данным Московской биржи, «Лукойл» входит в топ-3 самых дорогих российских эмитентов по капитализации
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«Роснефть», самая большая публичная нефтяная компания мира по запасам, выбыла из тройки российских лидеров по капитализации, уступив свое место «Лукойлу», следует из данных Московской биржи. Это произошло сегодня в 12.50 по московскому времени. «Роснефть» опустилась на четвертое место, «Лукойл» занял третье, а «Газпром» – второе. На первом месте с капитализацией более 5,7 трлн руб. по-прежнему Сбербанк.

В ходе торгов во вторник акции «Лукойла» подросли на 2,09%, капитализация компании достигла 3,29 трлн руб. «Роснефть» подорожала на 0,23% до 3,27 трлн руб., «Газпром» – на 1,42% до 3,325 трлн руб.

С момента IPO «Роснефти» в 2006 г. она всегда была дороже «Лукойла».

Капитализация «Лукойла» превышала «Роснефть» еще в понедельник, 26 марта. Произошло это в 17.40, но уже через 20 минут «Лукойл» подешевел, в то время как капитализация «Роснефти» осталась неизменной. Разрыв тогда был минимальный – всего 3,6 млрд руб. Сегодня же разрыв больше – «Лукойл» к 15.30 дороже «Роснефти» на 22 млрд руб. В прошлую пятницу, 23 марта, «Лукойл» тоже ненадолго входил в тройку самых дорогих российских компаний. Но тогда он ненадолго вытеснил с третьего места «Газпром». Впрочем, в течение нескольких минут «Газпром» вернул статус-кво.

«Роснефть» и «Лукойл» несопоставимы по добыче, запасам, выручке. Первая добыла в 2017 г. 225,6 млн т нефти, второй – 80,9 млн т. Запасы «Роснефти» по классификации SEC составили 37,8 млрд баррелей нефтяного эквивалента, а у «Лукойла» – всего 12,1 млрд баррелей. При этом выручка «Роснефти» была за прошлый год 6 трлн руб., тогда как у «Лукойла» – 5,9 трлн руб. По чистой прибыли «Лукойл» обошел «Роснефть» – 418 млрд руб. против 222 млрд руб.

У «Роснефти» большой долг – около 3 трлн руб., который нужно сокращать и платить дивиденды, говорит трейдер крупного банка. К тому же госкомпания выдает высокорисковые авансы Курдистану и Венесуэле на общую сумму более $7 млрд. Кроме того, стратегия «Роснефти» написана общими словами, тогда как представленная в пятницу «Лукойлом» крайне точна и учитывает экономические показатели компании, говорит он.

23 марта президент и крупнейший совладелец компании Вагит Алекперов обозначил четыре ключевые цели стратегии «Лукойла». Это устойчивый органический рост добычи, но «не ради объемов», а с «упором на эффективность и создание [акционерной] стоимости», постоянное совершенствование НПЗ с максимизацией свободного денежного потока, а также развитие нефте- и газохимии, расширение сбытовой сети и развитие приоритетных каналов сбыта, реализация прогрессивной дивидендной политики. При этом он подчеркнул, что все эти цели достижимы при цене нефти $50 за баррель.

Но правильно считать стоимость всей компании за вычетом стоимости квазиказначейского пакета, говорит Корнилов. 16.57% акций «Лукойла» принадлежит кипрской Lukoil Investments LTD, этот пакет исходя из текущей капитализации стоит 549 млрд руб,. В пятницу на дне инвестора менеджмент «Лукойла» заявил о намерении погасить 12% капитала компании (396,7 млрд руб), а остальное компания намерена направить на программу стимулирования менеджмента. Без учета квазиказначейского пакета стоимость «Лукойла» 2,75 трлн руб.

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Комментарии  ()
Мамаев
12:57 27.03.2018
Хороший пример частного руководства компании и результат управленца Сечина, просто БЕЗ СЛОВ
10
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