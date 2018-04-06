Бизнес

Новости

Миллер отшутился на вопрос о попадании в санкционный список США

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер прокомментировал попадание в санкционный список США.

«Не попав в первый список санкций, были даже некоторые сомнения: может, что-то не так? Но нет, наконец-то включили. Значит, делаем все правильно», - сказал Миллер в эфире НТВ.

В пятницу минфин США опубликовал список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены новые санкции. Всего в новом списке 26 человек и 15 компаний.

Причиной для введения санкций стали ситуации на Украине, в Сирии, кибератаки, но «прежде всего попытки России подорвать западную демократию», говорится в сообщении минфина США.

Кто подпал под новые санкции США