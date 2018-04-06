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«Ростех» назвал санкции США попыткой вытеснить Россию с рынка вооружений

«Ростех» прокомментировал попадание «Рособоронэкспорта» в новый санкционный список США. В компании отметили, что изучают документ минфина США, окончательные выводы пока не сделаны.

«То, что целью стал именно "Рособоронэкспорт", подтверждает истинную цель санкций. Все эти громкие слова и обвинения — всего лишь предлог, чтобы вытеснить Россию с мирового рынка вооружений, — сказал представитель «Ростеха». — Грубо и прагматично. Это в чистом виде недобросовестная конкуренция».

В пятницу минфин США опубликовал список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены новые санкции. Всего в новом списке 26 человек и 15 компаний.

Причиной для введения санкций стали ситуации на Украине, в Сирии, кибератаки, но «прежде всего попытки России подорвать западную демократию», говорится в сообщении минфина США.

Кто подпал под новые санкции США