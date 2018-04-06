Тема дня: Новые санкции США против россиян
Полный список россиян и российских компаний, против которых введены новые санкции США
11 материалов по теме
Полный список россиян и российских компаний, против которых введены новые санкции США 17:26В список попали 26 человек и 15 юридических лиц
«Ростех» назвал санкции США попыткой вытеснить Россию с рынка вооружений 19:43
Миллер отшутился на вопрос о попадании в санкционный список США 19:33
Титов назвал новые санкции США против России путем в никуда 18:04
Как в России и за рубежом отреагировали на новый санкционный список США 17:46
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«Ростех» назвал санкции США попыткой вытеснить Россию с рынка вооружений

Ведомости
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«Ростех» прокомментировал попадание «Рособоронэкспорта» в новый санкционный список США. В компании отметили, что изучают документ минфина США, окончательные выводы пока не сделаны.

«То, что целью стал именно "Рособоронэкспорт", подтверждает истинную цель санкций. Все эти громкие слова и обвинения — всего лишь предлог, чтобы вытеснить Россию с мирового рынка вооружений, — сказал представитель «Ростеха». — Грубо и прагматично. Это в чистом виде недобросовестная конкуренция». 

В пятницу минфин США опубликовал список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены новые санкции. Всего в новом списке 26 человек и 15 компаний.

Причиной для введения санкций стали ситуации на Украине, в Сирии, кибератаки, но «прежде всего попытки России подорвать западную демократию», говорится в сообщении минфина США.

Кто подпал под новые санкции США

Политика
Новости

СМИ сообщили новые подробности расследования США о вмешательстве в выборы

Ведомости
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Спецпрокурор США получил новую информацию о встрече представителей президента США Дональда Трампа и Кремля. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.

Основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс встретился на Сейшельских островах с гендиректором РФПИ Кириллом Дмитриевым в январе 2017 г. перед инаугурацией Трампа. Эта встреча, возможно, не была случайной, отмечает ABC. Принс во время допроса описывал эту встречу именно как случайную – «за кружкой пива», писала газета The Washington Post. По его словам, он прилетел на острова для встречи с представителем ОАЭ и был неожиданно представлен Дмитриеву. Однако у Мюллера есть доказательства, что эта встреча была попыткой установить канал взаимодействия между администрацией США и Кремлем.

Дмитриев тесно связан с семьей российского президента Владимира Путина, отмечала ранее Financial Times. Шесть источников газеты утверждают, что жена гендиректора РФПИ близка к Катерине Тихоновой, которую многие СМИ называют дочерью Путина. Именно близкая дружба жены Дмитриева и Тихоновой сделали его влиятельной фигурой в Кремле, сказали источники Financial Times.

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Бизнес
Новости

Миллер отшутился на вопрос о попадании в санкционный список США

Ведомости
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Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер прокомментировал попадание в санкционный список США.

«Не попав в первый список санкций, были даже некоторые сомнения: может, что-то не так? Но нет, наконец-то включили. Значит, делаем все правильно», - сказал Миллер в эфире НТВ. 

В пятницу минфин США опубликовал список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены новые санкции. Всего в новом списке 26 человек и 15 компаний.

Причиной для введения санкций стали ситуации на Украине, в Сирии, кибератаки, но «прежде всего попытки России подорвать западную демократию», говорится в сообщении минфина США.

Кто подпал под новые санкции США

Политика
Новости

«Би-би-си» узнала об отказе британских властей выдать визу Виктории Скрипаль

Ведомости
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Британские власти уведомили племянницу бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Викторию Скрипаль о том, что ей не дадут визу, сообщает телерадиокомпания со ссылкой на источник в британском правительстве. Об этом написал в Twitter корреспондент «Би-би-си» Джеймс Ландейл.

«Похоже, российские власти пытаются использовать Викторию как пешку. Если она находится под влиянием или принуждением Кремля, она стала еще одной жертвой», — сказал источник.

В четверг, 5 апреля, СМИ обнародовали аудиозапись телефонного разговора Юлии Скрипаль с находящейся в России двоюродной сестрой Викторией. Подтверждения подлинности этой аудиозаписи нет. Виктория Скрипаль в ходе разговора пообещала приехать в Лондон.

На этой неделе посольство России в Великобритании направило ноту британскому посольству в Москве с просьбой выдать визу Виктории Скрипаль. Посол России Александр Яковенко сообщал, что визит Виктории Скрипаль в Великобританию будет частным. По его словам, он не отменяет запроса российской стороны о консульском доступе к Юлии Скрипаль, который британская сторона не предоставляет.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта без сознания на скамейке рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. Их доставили в больницу в состоянии комы. По данным СМИ, Юлия Скрипаль на прошлой неделе пришла в сознание. Ее отец остается в стабильно тяжелом состоянии.

Лондон обвинил Москву в причастности к покушению на Скрипалей. Москва отвергает обвинения, настаивая на том, что Британия не представила никаких доказательств. 

Политика
Новости

Россия возобновит борьбу за дополнительную территорию арктического шельфа

Ведомости
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Президент России Владимир Путин в пятницу распорядился завершить работу по разграничению внешней границы континентального шельфа России. Об этом он заявил на расширенном заседании Совета безопасности России. Вопрос об установлении юрисдикции России над дополнительной территорией в Арктике обсуждался в ООН с 2001 г., тогда российскую сторону попросили предоставить дополнительные научные аргументы в обоснование своих требований.

«Действовать здесь нужно основательно, аргументированно, твердо отстаивая наши национальные интересы», — обратился президент к участникам заседания. У России уже есть успешный опыт решения таких задач, напомнил Путин: «Имею в виду международное признание в 2014 г. прав России на часть Охотского моря, которая ранее считалась открытой».

Конвенция по морскому праву позволяет расширять экономическую зону государств при условии, что морское дно за ее пределами является естественным продолжением окраины материка. Помимо России на территории под Северным Ледовитым океаном претендуют Дания, Канада, Норвегия и США. Интерес государств к северным морям обусловлен тем, что под их дном, по мнению геологов, может находиться около 30% неразведанных запасов природного газа и 15% - нефти. Россия подала в ООН обновленную заявку на расширение арктического шельфа еще в 2015 г.

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Политика
Новости

Явлинский опроверг информацию об отказе выдвигаться в президенты

Ведомости
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Основатель «Яблока» Григорий Явлинский пока не отказывается от намерения принять участие в следующих президентских выборах. Об этом сообщает РБК.

По его словам, его неправильно поняли. «В изменении своего имиджа я больше ничего нового сделать не могу. Я говорил о том, что нужны новые кандидаты в президенты. Я хотел бы помериться с ними силой», – отметил Явлинский.

Ранее «Интерфакс» сообщил, что основатель «Яблока» не будет принимать участие в следующих выборах. Он выдвигался ранее уже три раза: в 1996 г., в 2000 г. и в 2018 г. На последних выборах он набрал 1,05%, а лучший результат показал в 1996 г. – 7,3%.

«Вечные» кандидаты в президенты

Финансы
Новости

Курс доллара превысил 58 рублей впервые с 19 марта

Ведомости
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В ходе торгов на Московской бирже доллар 6 апреля преодолел отметку в 58 руб. впервые с 19 марта. По данным на 18.25 мск, доллар стоил 58,05 руб., подорожав на 34 коп.

Евро также вырос по отношению к рублю. В 18.25 курс европейской валюты составлял 71,24 руб./евро (+62 коп.). 

По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», доллар подорожал на фоне введения новых санкций США в отношении России. В пятницу минфин США опубликовал список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены новые санкции. Всего в новом списке 26 человек и 15 компаний.

Причиной для введения санкций стали ситуации на Украине, в Сирии, кибератаки, но «прежде всего попытки России подорвать западную демократию», говорится в сообщении минфина США.

Кто подпал под новые санкции США

Бизнес
Новости

Титов назвал новые санкции США против России путем в никуда

Ведомости
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Новые санкции США в отношении России еще больше усложнят и без того непростые отношения между странами, считает бизнес-омбудсмен Борис Титов. «К сожалению, неизбежная в будущем нормализация отношений между Россией и США дастся теперь гораздо сложнее», — цитирует Титова «РИА Новости».

По мнению бизнес-омбудсмена, введение санкций — это путь в никуда. «Я могу выразить только большое сожаление по данному поводу», — сказал Титов.

Он считает, что России необходимо как можно скорее переходить к новой экономической модели, которая сделает страну более привлекательной для иностранных инвесторов. «В этом случае политически мотивированное давление со стороны США будет уравновешиваться интересом со стороны других мировых игроков», — заключил Титов.

В пятницу минфин США опубликовал список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены новые санкции. Всего в новом списке 26 человек и 15 компаний.

Причиной для введения санкций стали ситуации на Украине, в Сирии, кибератаки, но «прежде всего попытки России подорвать западную демократию», говорится в сообщении минфина США.

Кто подпал под новые санкции США

Финансы
Новости

В управлении ЦБ по ЮФО сменился начальник

Ведомости
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Начальником главного управления ЦБ по Южному федеральному округу (ЮФО) станет Надежда Иванова. До этого она занимала должность советника председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, говорится в сообщении регулятора.

Ранее начальником ЦБ по ЮФО был Ильшалат Янгиров. С 9 апреля он станет первым заместителем Ивановой.

Иванова начала работать в госрегуляторе в 1975 г., отмечает «Интерфакс». По данным агентства, в разные годы работала экономистом и начальником управления. С октября 2013 г. Иванова входит в совет директоров ЦБ.

Бизнес
Новости

Президент Louis Vuitton стал самым богатым человеком Европы

Ведомости
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Французский бизнесмен Бернар Арно, возглавляющий производителя предметов роскоши Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), стал самым богатым человеком Европы, сообщает Bloomberg. В списке самых богатых людей мира Арно занимает четвертую строчку. Первые три места занимают американские миллиардеры.

Состояние Арно, по данным Bloomberg Billionaires Index, составляет $70,7 млрд. Подняться на первое место в списке самых богатых людей Европы Арно позволил рост котировок компании Christian Dior SE, в которой бизнесмену принадлежит доля.

Ранее самым богатым европейцем считался испанский миллиардер, основатель Inditex Амансио Ортега. Сейчас его состояние оценивается в $70,2 млрд.

В декабре прошлого года Forbes включил Бернара Арно в список самых успешных миллиардеров года. Француз занял третью строчку рейтинга. За 2017 г. его состояние выросло более чем в два раза. По данным Forbes на декабрь прошлого года, оно составляло $40,3 млрд. 

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