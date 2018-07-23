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«Дочка» ExxonMobil прокомментировала иск «Роснефти» к партнерам по «Сахалину-1»

Компания «Эксон нефтегаз лимитед», ставшая соответчиком по иску «Роснефти» к участникам проекта «Сахалин-1» на 89,1 млрд руб., не согласна с требованиями российской компании и примет меры по защите прав консорциума. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

«Компания «Эксон нефтегаз лимитед» в курсе обращения в суд с иском, не согласна с претензией и будет принимать меры к защите прав консорциума «Сахалин-1», – говорится в комментарии.

Ранее «Роснефть» потребовала взыскать с участников проекта «Сахалин-1» 89,1 млрд руб. В такую сумму компания оценила «неосновательное обогащение» и проценты «за пользование чужими денежными средствами», начисленные за период с 10.07.2015 по 31.05.2018.

Иск был подан к «Сахалинморнефтегаз-шельфу» на 9,4 млрд руб. и 845 млн руб., «РН-Астра» – на 6,95 млрд и 625 млн руб., «Эксон нефтегаз лимитед» – на 24,5 млрд и 2,2 млрд руб., Sakhalin Oil and Gas Development Co. (структура японской Sodeco) – на 24,5 млрд и 2,2 млрд руб. и индийской ONGC Videsh limited – на 16,34 млрд и 1,47 млрд руб.

Представитель «Роснефти» отказался комментировать суть претензий. Судебное разбирательство назначено на 10 сентября.

Проект «Сахалин-1» включает в себя освоение месторождений Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на северо-восточном шельфе Сахалина. Потенциальные извлекаемые запасы проекта составляют 307 млн т нефти и 485 млрд куб. м природного газа.