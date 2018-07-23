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Крупнейший производитель бриллиантов перевезет 200 слонов из ЮАР в Мозамбик

Южно-африканская De Beers начала перевозить слонов из своего природного заповедника Venetia Limpopo в Южной Африке в Мозамбик. Об этом говорится в сообщении компании.

Это одно из крупнейших перемещений слонов в Южной Африке, уточняется в сообщении De Beers. Цель – восстановить популяцию слонов в Мозамбике, которая сильно пострадала из-за 15-летней гражданской войны.

В парке Venetia Limpopo площадью 32 га сейчас проживает более 270 слонов, они могут нанести значительный ущерб экосистеме, отмечает De Beers. При этом национальный парк Zinave в Мозамбике имеет площадь 408 000 га, а слонов там осталось всего 60, добавляет компания.

Перевозить слонов De Beers поможет фонд Peace Parks, который проследит за тем, чтобы социальные группы слонов не нарушались и животные прижились в новой среде. Затраты на этот проект De Beers не раскрывает, однако известно, что компания выделит $500 000 в течение пяти лет на борьбу с браконьерством. «Нет большего символа Африки, чем величественный слон. Помочь их будущему в Мозамбике и добиться того, чтобы другие животные в нашем заповеднике Venetia Limpopo процветали, – это то, чем может гордиться каждый сотрудник De Beers», – приводятся в сообщении слова гендиректора компании Брюса Кливера.

De Beers – крупнейший производитель бриллиантов в мире. У компании два акционера: Anglo American plc (85%) и правительство Ботсваны (15%). В De Beers работает более 20 000 человек.

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