Люкс

Как выглядит самый большой в мире алмаз

Драгоценный камень Lesedi la Rona был продан за $53 млн
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