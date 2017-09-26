Как выглядит самый большой в мире алмаз

Seth Wenig / AP

В июне 2016 года алмаз размером с теннисный мяч был выставлен на аукционе Sotheby's, и покупатели предложили $61 млн, тогда как глава обнаружившей его канадской компании Lucara Diamond Уильям Лэм рассчитывал выручить как минимум $70 млн

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