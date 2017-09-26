Как выглядит самый большой в мире алмаз
Драгоценный камень Lesedi la Rona был продан за $53 млн
Британский ювелир Лоуренс Графф приобрел самый большой в мире алмаз Lesedi la Rona весом 1109 карат за $53 млн, что намного ниже прошлогодней оценки, передает Financial Times
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В июне 2016 года алмаз размером с теннисный мяч был выставлен на аукционе Sotheby's, и покупатели предложили $61 млн, тогда как глава обнаружившей его канадской компании Lucara Diamond Уильям Лэм рассчитывал выручить как минимум $70 млн
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Каждый карат Lesedi la Rona стоит $47 800, уступая как цветным, так и бесцветным алмазам, проданным в последнее время на торгах
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В мае 2016 г. алмаз Constellation (также принадлежавший Lucara) весом 813 карат был продан за $63 млн, или $77 500 за карат
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В апреле 2017 г. редчайший розовый бриллиант Pink Star ушел с молотка за $71,2 млн ($1,2 млн за карат), установив новый рекорд цены на рынке драгоценных камней
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