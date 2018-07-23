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ФАС уличила Tele2 в создании ложного впечатления о причастности к FIFA

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала действия ООО «Т2 Мобайл» (бренд Tele2) проявлением недобросовестной конкуренции. Об этом говорится в сообщении службы.

Речь идет сразу о нескольких действиях компании, отмечает ФАС. Во-первых, Tele2 разместила наружную рекламу «Specially for fans» (специально для фанатов – пер. с англ.). Во-вторых, компания на сайте указала информацию о тарифах под названиями «Гол» и «Супер Гол». В-третьих, оператор также на сайте поместил информацию о мероприятиях для болельщиков. Все эти действия образуют маркетинговую кампанию, которая создает ложное представление о причастности Tele2 к FIFA, отмечает ФАС. При этом футбольная ассоциация не заключала с оператором договоров, которые бы давали право на размещение подобной информации, добавляет служба.

Официальным спонсором FIFA является «Ростелеком», а действия Tele2 ведут к уменьшению прибыли, на которую могла бы рассчитывать FIFA и ее официальный спонсор, считает ФАС. Антимонопольное ведомство выдало Tele2 предписание о прекращении действий, нарушающих законодательство.

На Tele2 в ФАС пожаловалась FIFA, говорится в сообщении. Ранее футбольная организация жаловалась в антимонопольное ведомство на Райффайзенбанк, после чего было возбуждено дело.

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