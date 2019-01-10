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Fiat Chrysler выплатит $800 млн для урегулирования спора о дизельных выбросах

Концерн Fiat Chrysler согласился выплатить около $800 млн для урегулирования спора об использовании нелегального программного обеспечения, позволявшего дизельным автомобилям компании обходить тесты на уровень выбросов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Автопроизводитель договорился подписать соглашение на $500 млн с министерством юстиции США, агентством по охране окружающей среды и властями штата Калифорния, согласно которому отремонтирует более 100 000 дизельных автомобилей в США. Компания также согласилась урегулировать коллективные иски, предусматривающие выплаты клиентам в размере около $300 млн.

Сам Fiat Chrysler ранее отрицал какие-либо правонарушения со своей стороны и заявлял, что не использовал программное обеспечение для обмана лимитов выбросов, писало агентство Reuters.

Власти США заподозрили Fiat Chrysler в занижении выбросов дизельных автомобилей с помощью «скрытой программы» в 2017 г. Завышенные выбросы окислов азота производят минимум 104 000 автомобилей – это Jeep Grand Cherokee и пикапы Dodge Ram, сообщало американское агентство по охране окружающей среды. На фоне этих сообщений котировки компании падали на 16%, торги ее бумагами приостанавливались.