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Группа «Черкизово» подтвердила отказ от SPO

Группа «Черкизово», крупнейший производитель мяса птицы и готовой мясной продукции в России, подтвердила отказ от размещения акций на Московской бирже, сообщил представитель компании. Причины этого решения он не уточнил.

В разговоре с агентством «Прайм» представитель группы заявил, что им не удалось собрать книгу заявок. «Инвесторы не готовы смотреть на российские компании средней капитализации, у которых небольшой free float», — сказал он, добавив, что «Черкизово» сохраняет возможность проведения SPO в будущем.

Об отказе «Черкизово» от размещения акций ранее сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к разным сторонам несостоявшейся сделки. По словам собеседников газеты, компании не удалось собрать книгу заявок, так как она слишком высоко себя оценила.

Группа планировала предложить бумаги по цене 1875–2125 руб. за акцию. Такая цена была установлена в соответствии с ожиданиями, что капитализация компании составит 89-101 млрд руб. Накануне объявления об SPO капитализация «Черкизово» на бирже превышала 90 млрд руб., но к объявлению ценового диапазона она снизилась до 83,2 млрд руб., на закрытие торгов 9 апреля — до 70 млрд руб., на 18.20 — до 67,7 млрд руб.

Основными акционерами группы «Черкизово» выступает семья ее основателя Игоря Бабаева. 8% акций принадлежит испанской аграрной компании Grupo Fuertes , еще 2,4% торгуется на Московской бирже. Среди брендов компании – «Петелинка», «Куриное царство», «Черкизово» и «Пава-пава». В 2018 г. ее выручка выросла на 13% до 102,6 млрд руб., чистая прибыль – вдвое до 12 млрд руб.