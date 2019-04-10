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Бизнес
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Группа «Черкизово» подтвердила отказ от SPO

Ведомости
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Группа «Черкизово», крупнейший производитель мяса птицы и готовой мясной продукции в России, подтвердила отказ от размещения акций на Московской бирже, сообщил представитель компании. Причины этого решения он не уточнил.

В разговоре с агентством «Прайм» представитель группы заявил, что им не удалось собрать книгу заявок. «Инвесторы не готовы смотреть на российские компании средней капитализации, у которых небольшой free float», — сказал он, добавив, что «Черкизово» сохраняет возможность проведения SPO в будущем.

Об отказе «Черкизово» от размещения акций ранее сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к разным сторонам несостоявшейся сделки. По словам собеседников газеты, компании не удалось собрать книгу заявок, так как она слишком высоко себя оценила.

Группа планировала предложить бумаги по цене 1875–2125 руб. за акцию. Такая цена была установлена в соответствии с ожиданиями, что капитализация компании составит 89-101 млрд руб. Накануне объявления об SPO капитализация «Черкизово» на бирже превышала 90 млрд руб., но к объявлению ценового диапазона она снизилась до 83,2 млрд руб., на закрытие торгов 9 апреля — до 70 млрд руб., на 18.20 — до 67,7 млрд руб.

Основными акционерами группы «Черкизово» выступает семья ее основателя Игоря Бабаева. 8% акций принадлежит испанской аграрной компании Grupo Fuertes , еще 2,4% торгуется на Московской бирже. Среди брендов компании – «Петелинка», «Куриное царство», «Черкизово» и «Пава-пава». В 2018 г. ее выручка выросла на 13% до 102,6 млрд руб., чистая прибыль – вдвое до 12 млрд руб.

Бизнес
Новости

Ozon запустил платформу для инвестирования средств физических лиц в поставщиков

Ведомости
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Российский онлайн-ритейлер Ozon запустил платформу Ozon.Invest, с помощью которой физические лица могут инвестировать в компании малого и среднего бизнеса. Сервис с декабря прошлого года работал в тестовом режиме. Инвестиции оформляются как предоставление денежных средств компаниям по договору займа (p2b-кредитование).

Как сообщается на сайте Ozon.Invest, пользователи могут вложить средства в развитие поставщиков онлайн-ритейлера. Максимальный срок вложений — полгода, минимальная сумма 10 000 руб. Сервис обещает доходность до 18% годовых. Для того, чтобы стать инвестором, необходимо зарегистрироваться на платформе, заполнить анкету, сообщить паспортные данные, адрес регистрации, ИНН, затем пополнить счет и выбрать пакет для инвестирования. Отслеживать состояние выплат можно онлайн в личном кабинете на сайте. 

Подчеркивается, что все заемщики — это проверенные поставщики Ozon, их заявки на займ оцениваются по 200 параметрам. При оценке потенциальных заемщиков компания использует информацию из внутренних систем, например, динамику продаж, движение денежных средств, а также выписки из банка, данные Федеральной налоговой службы и Росфинмониторинга, рассказывал «Ведомостям» руководитель подразделения «Цифровые финансы» в Ozon Никита Сайгутин.

На рынке сейчас работает несколько компаний в сфере p2b-кредитования. Такие проекты есть у Альфа-банка, Фонда развития интернет-инициатив, итальянской General Invest. Они отличаются подходом к заемщикам и условиями инвестирования.

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Бизнес
Новости

Две трети бондов лизинговой компании ГТЛК купили европейские инвесторы

Ведомости
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Около 70% выпуска шестилетних облигаций на $500 млн от крупнейшей лизинговой компании России – Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) купили европейские инвесторы, рассказал «Ведомостям» первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

17% купили автрийские и германские инвесторы, 18% — британские инвесторы, 8% – швейцарцы, еще 27% выпуска – инвесторы из континентальной Европы, перечисляет он. Шулаков отметил, что российские инвесторы приобрели 21% ценных бумаг, остальное — американские, азиатские и ближневосточные инвесторы. Из общего выпуска 59% досталось управляющим компаниям и фондам, еще 41% – банкам.

Финальная ставка купона составила 5,95%, отметил Шулаков.

В день размещения первоначальный ориентир по доходности составил 6,4-6,5%. Компания дважды снижала ориентир по доходности. Книга заявок была переподписана в 2,6 раза. Банк-адеррайтер собрал заявок на $1,3 млрд, отметил Шулаков. Спрос на пике превышал $1,5 млрд, говорит он. Финальная ставка доходности была установлена на уровне 6,125%.

Данный выпуск на $500 млн стал третьим для ГТЛК на рынке евробондов: первые два выпуска были размещены в 2016 г. (пятилетний) и 2017 г. (семилетний).

Бизнес
Новости

Минпромторг предложил компенсировать покупателям рыболовных судов треть их стоимости

Ведомости
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Минпромторг разработал проект постановления правительства, предполагающий субсидирование из федерального бюджета покупки рыболовных судов, он размещен для обсуждения на сайте regulation.gov. Согласно документу, российская компания при получении рыболовного судна, заложенного на российской верфи после 1 января 2019 г, может получить из бюджета до трети его стоимости.

Субсидию можно получить, как при покупке судна, так и получении его в лизинг. В программу предлагается включить маломерные (длина 15-20 м), малые (20-30 м) и средние (30-39) рыболовные суда, а также рефрижераторные суда с объемом трюмов не менее 2000 куб м. Субсидию компания может получить после получения судна с верфи и постановки его в российский регистр. Размер субсидии составит 30% от стоимости судна, если оно обошлось не дороже предельной цифры — 325 млн, 455 млн и 585 млн руб. для маломерного, малого и среднего класса соответственно. Если дороже, то – 30% от предельной стоимости. Для рефрижераторного судна предельная стоимость – 1,2 млрд руб.

Сейчас обновление рыбопромыслового флота поддерживается за счет так называемых инвестиционных квот — часть квот на вылов в Дальневосточном и Северо-Западном бассейнах рыболовные компании получают под обязательство построить новое судно на российской верфи. Под инвестквоты для этих бассейнов строятся гораздо долее крупные суда — длиной 50 м, 85 м и даже 108 м. Эти суда оснащены рыбоперерабатывающими фабриками. Например, Русская рыбопромышленная компания заказала 9 траулеров длиной по 108 м, они обойдутся примерно в 60 млрд руб.

Но мера инвестквот невозможна для Балтийского, Каспийского, Азовского и Черного морей, где вылавливаются дешевые и массовые виды рыб, а также промысел низкорентабелен, говорится в пояснительной записке Минпромторга. Для рыбопромысловых компаний этих бассейнов и предусмотрена субсидия. Средний возраст рыболовных судов в этих бассейнах составляет 35 лет, пишет Минпромторг.

В проекте постановления не говорится, сколько средств из бюджета предлагается выделить на субсидии. Но Минпромторг пишет, что до 2024 г планируется построить около 120 новых судов. Это позволит повысить освоение водных биоресурсов не менее чем на 200 000 т в год и увеличить ежегодный вклад отрасли в ВВП на 2,5 млрд руб.

Финансы
Новости

UC Rusal может разместить облигации на российском рынке

Ведомости
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UC Rusal планирует выход на российский рынок облигаций, сообщает «Прайм» со ссылкой на материалы для инвесторов. Эту информацию «Ведомостям» подтвердил источник в одном из банков.

По информации агентства, встреча с инвесторами состоится в пятницу, 12 апреля, в Москве. Организаторами размещения выступят банк «Открытие», «ВТБ капитал», Газпромбанк и Московский кредитный банк. Представитель UC Rusal отказался от комментариев.

UC Rusal технически готова к размещению, поэтому может выйти на рынок России уже весной, отмечает «Интерфакс» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Объем размещения составит не менее 10 млрд руб.

Последний раз UC Rusal выходила на внутренний рынок в апреле 2016 г. Эмитентом выступил «Русал Братск», разместивший облигации объемом 10 млрд руб. с офертой через три года по ставке 12,85% годовых.

В прошлом году UC Rusal и ее на тот момент основной владелец Олег Дерипаска попали под американские санкции. Условием их снятия было сокращение доли бизнесмена ниже контрольной в компании, что было выполнено. В январе этого года минфин США снял санкции с UC Rusal. Это решение стало прецедентом – до этого ни одна компания или физическое лицо не исключались из санкционного списка по соглашению с американскими властями.

Политика
Новости

Суд раскрыл список арестованного имущества экс-министра Абызова

Ведомости
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Басманный суд Москвы раскрыл список арестованного имущества бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова. Арест наложен на денежные средства в сумме более 437 млн руб. Также в список попали два земельных участка и два жилых дома в Подмосковье, три квартиры, четыре комнаты и машино-место в Москве.

Ранее представитель Следственного комитета сообщил, что Абызов пытался снять деньги со своих счетов перед тем, как они были арестованы, но следствие пресекло эту попытку. Сумму на счетах и перечень арестованного имущества следователь не раскрывал.

Абызов был задержан и арестован в конце марта, он обвиняется в создании преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По словам его адвоката, дело не носит политического характера, «это бизнес-конфликт, которому придан статус уголовного преступления».

По версии следствия, Абызов в период с апреля 2011 г. по ноябрь 2014 г., будучи бенефициаром нескольких офшорных компаний, создал и возглавил преступное сообщество. Он и другие участники этого сообщества обманули акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей», работающих в Новосибирской области, и похитили 4 млрд руб., считают следователи. Украденные деньги, по версии СКР, были выведены за рубеж.

Источники «Ведомостей» не исключали, что расследование в отношении Абызова может быть связано с делом о банкротстве группы Е4. Конфликт группы с кредиторами возник в 2014 г., на тот момент Абызов был основным бенефициаром компании. По данным «Коммерсанта», крупнейшим кредитором E4 был Альфа-банк. Банк не стал комментировать эту информацию.

Михаил Абызов в суде

Бизнес
Новости

Российский союз туриндустрии не поддержал введение сбора с туристов в Петербурге

Ведомости
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Российский союз туриндустрии (РСТ) не поддерживает введение сбора с иностранных туристов, приезжающих в Санкт-Петербург, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь организации Ирина Тюрина. По ее словам, РСТ, а также Российская гостиничная организация еще в октябре прошлого года обращались к врио губернатора Петербурга Александру Беглову с просьбой отложить введение туристического сбора. Эксперты обеих организаций уверены, что этот сбор чреват для петербургских гостиниц обострением недобросовестной конкуренции со стороны частного сектора.

Ранее 10 апреля Беглов на встрече с президентом Владимиром Путиным предложил ввести в Петербурге сбор для иностранных туристов в размере 100 руб. в сутки. Его будут взимать гостиницы за каждый день проживания. По подсчетам врио губернатора, за год это позволит собрать около 1 млрд руб., который планируется потратить на реставрацию исторических зданий. Президент поддержал инициативу.

Сейчас курортный сбор с туристов взимают в трех регионах России, в экспериментальном режиме – в Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях. С 1 мая к эксперименту должен был присоединиться Крым, но в начале апреля власти полуострова объявили, что решили отказаться от взимания сбора, поскольку расходы на его администрирование будут такими же, как и доходы от него.

Власти обещали, что вопрос о введении туристского сбора в России будет решаться после окончания эксперимента в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, отметила Тюрина. «И мы уже видим, что Крым отказался от курортного сбора, в том числе из-за серьезных затрат на его администрирование, а на алтайском курорте Белокуриха предложили снизить курортный сбор с 2020 г. в связи со снижением турпотока», – сказала она.

По мнению РСТ, новый сбор фактически станет дополнительным налогом в размере 1–2% на доходы гостиниц в Петербурге, продолжила Тюрина. Тем более непонятно, почему за реставрацию исторических зданий должны платить туристы, которые «ни в чем не виноваты перед питерскими фасадами, они на них только смотрят», заключила пресс-секретарь организации.

Самые популярные у туристов города мира

Финансы
Новости

Сбербанк устранил сбой в работе приложения

Ведомости
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Сбербанк устранил сбой в работе приложения «Сбербанк онлайн», который произошел днем 10 апреля, сообщили в пресс-службе банка. Все системы Сбербанка работают в штатном режиме.

По данным Downdetector, сбой начался около 11.30 мск. Робот колл-центра Сбербанка сообщил, что могут наблюдаться временные затруднения при проведении платежей или совершении переводов.

Это второй сбой в работе Сбербанка за неделю. 8 апреля клиенты не могли провести операции не только в «Сбербанк онлайн», но и в банкоматах и терминалах, отмечали в пресс-службе банка.

Согласно данным банка за февраль, «Сбербанк онлайн» пользуется свыше 43 млн человек. На Сбербанк приходится более 70% переводов с карты на карту.

Бизнес
Новости

В «Гражданских самолетах Сухого» в четвертый раз за три года сменился президент

Ведомости
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Новым президентом компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, входит в холдинг Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), выпускает среднемагистральный самолет SSJ100) с 10 апреля назначен Равиль Хакимов, сообщила компания. О причинах отставки предыдущего президента Александра Рубцова не сообщается.

Данное назначение является частью мероприятий по созданию внутри ОАК дивизиона гражданской авиации. Хакимов много лет работал в холдинге КРЭТ (производит авионику для всего российского авиастроения), с 2018 г. был директором департамента авиастроения Минпромторга. Ранее в апреле Хакимов был назначен президентом корпорации «Иркут» (также входит в ОАК). На базе «Иркута» ОАК создает холдинг гражданского авиастроения, к «Иркуту» будут присоединены другие гражданские авиастроительные активы, в том числе ГСС. Рубцову предложено занять пост вице-президента «Иркута», рассказывал ранее федеральный чиновник.

Это уже четвертая смена президента ГСС с 2016 г. Тогда вместо Александра Тарасенко ГСС возглавил топ-менеджер компании Boeing Камиль Гайнутдинов, затем на его место пришел топ-менеджер самой ОАК Владислав Масалов, в сентябре 2017 г. его сменил гендиректор лизинговой компании «Ильюшин финанс» Рубцов (этот пост он за собой сохраняет до сих пор). Предшественники Рубцова не справлялись с обязанностями, но Рубцов хотел уйти сам, рассказывали несколько человек, близких к ОАК. Рубцов устал бороться с многолетними проблемами ГСС, главная из которых – отсутствие системы постпродажного обслуживания SSJ100, не позволяющее эффективно эксплуатировать самолет, рассказывали собеседники «Ведомостей».

Контракты с Гайнутдиновым в «Иркуте» и ГСС заключены на три года, до апреля 2022 г.

Политика
Новости

ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за минимальное превышение скорости

Ведомости
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Госавтоинспекция предлагает увеличить штраф за превышение скоростного режима на 20–40 км/ч до 3000 руб. Об этом заявил на общественных слушаниях в Госдуме замруководителя ГИБДД Олег Понарьин, передает ТАСС.

В соответствии с ч. 2 ст. 12.9 КоАП штраф за превышение установленной скорости движения на величину более 20, но не более 40 км/ч составляет 500 руб. Как отметил Понарьин, мера позволит остановить рост ДТП.

Также он рассказал, что ГИБДД предлагает ввести административную ответственность за превышение скорости на величину 10–20 км/ч. Но вступление в силу этой нормы должно быть отложено как минимум на два года, считает ведомство.

ГИБДД выступает еще с одной инициативой, рассказал Понарьин: лишать водителей, систематически нарушающих правила дорожного движения, возможности оплатить штраф с 50%-ной скидкой. По его словам, для этой же категории целесообразно ввести увеличенный размер штрафа начиная с превышения на 20 км/ч.

С 2016 г. в КоАП было внесено изменение, по которому при добровольной оплате водителем штрафа в первые 20 дней ему предоставляется скидка в 50%. Возможность не касается штрафов за наиболее тяжкие нарушения, в частности управление машиной в состоянии опьянения.

Технологии
Новости

Роспечать сообщила о росте цен на газетную бумагу более чем на 50%

Ведомости
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С 2015 по 2018 г. цены на газетную бумагу выросли больше чем на 50% и продолжают расти, рассказал на парламентских слушаниях руководитель Роспечати Михаил Сеславинский. За прошлый год цена на бумагу выросла на 15%, а за I квартал 2019 г. – уже на 7%.

«Мы предпринимаем все возможные попытки, чтобы остановить этот рост, но честно признаем, что эта битва нами проигрывается – бумажное лобби сильнее, чем лобби СМИ», – констатирует Сеславинский.

По данным Минпромторга, за 10 лет производство бумаги упало почти в два раза. В России работают четыре целлюлозно-бумажных комбината, которые производят газетную бумагу. В 2017–2018 гг. Минпромторг проанализировал цены на бумагу и цены, которые дают комбинаты, в итоге посчитав, что рост цен составил не более 5–6%, сообщила представитель министерства.

«Дело в том, что основные закупки осуществляются небольшими объемами и типографиями, а целлюлозно-бумажные предприятия не могут сделать большую отсрочку платежа и сделать скидку», – напомнила она. По ее словам, ведомство договорилось с комбинатами о создании объединений, которые должны помочь решить эту проблему.

Ранее президент Владимир Путин давал несколько поручений по повышению доступности печатной продукции и мерах поддержки розничной печати, в том числе по снижению цен на бумагу.

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Стиль жизни
Новости

Ученые впервые показали фото черной дыры

Ведомости
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Ученым впервые удалось получить изображение черной дыры. Снимок был показан в ходе пресс-конференции, которую транслировал Национальный научный фонд США.

Фото было сделано с помощью системы из восьми наземных радиотелескопов Event Horizon Telescope. Они были установлены в разных точках планеты, в том числе на вулканах на Гавайях и в Мексике, в горах Сьерра-Невада и в Аризоне, в чилийской пустыне Атакама и в Антарктиде. Телескопы собрали данные о черной дыре в 2017 г. После этого они были обработаны с помощью суперкомпьютеров и преобразованы в изображение.

Глава Научного совета EHT Хейно Фальке пояснил, что запечатленная на изображении тень, предсказанная общей теорией относительности Эйнштейна, никогда раньше не наблюдалась. Она также позволила ученым измерить массу черной дыры.

Черная дыра, изображение которой сделали ученые, находится в центре галактики M87. Она расположена на расстоянии 55 млн световых лет от Земли и имеет массу, в 6,5 млрд раз превышающую массу Солнца.

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