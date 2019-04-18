Бизнес

Новости

«Фанагория» запускает производство безалкогольных напитков

Краснодарская агропромышленная фирма «Фанагория» начинает выпуск натуральных виноградных соков, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию из ее отчетности. По словам представителя компании Владимира Пукиша, первая партия напитка под брендом «Fanagoria Шардоне» в 10 000 бутылок поступит в продажу в ближайшие две недели.

Сначала напиток будет продаваться в собственной рознице «Фанагории», представленной более 90 магазинов – в Краснодарском крае, Ростовской области и в Московском регионе. От спроса на первую партию будут зависеть дальнейшие перспективы продукта. По словам гендиректора и совладельца «Фанагории» Петра Романишина, потенциально фирма может выпускать до 1 млн бутылок сока в год. Для сравнения, в 2018 г. она произвела 30,4 млн бутылок вина.

«Фанагория» выпускала соки еще во времена СССР. Фирма была поставщиком московской Олимпиады 1980 г. и Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1985 г. По словам Пукиша, производство было свернуто после появления на рынке недорогих соков в упаковке TetraPak. Новый продукт будет позиционироваться как альтернатива алкогольной линейке «Фанагории». Его примерная цена составит — 120 руб. за бутылку объемом 0,375 л. Соки прямого отжима британской Innocent в «Азбуке вкуса» продаются по 169 руб. за 0,33 л.

Безалкогольные напитки от «Фанагории» могут пользоваться спросом у покупателей с доходом выше среднего, считает исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев. Он обращает внимание на то, что речь идет о нишевом продукте. Наиболее удобным каналом его продаж мог бы стать сегмент HoReCa (отели, рестораны, кейтеринг), в котором фирма уже присутствует. Руководитель ЦИФРРА Вадим Дробиз поддерживает идею «Фанагории», отмечая падение спроса в России на тихие и игристые вина. Так, за 2018 г. он сократился на 4,2%.