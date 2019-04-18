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X5 Retail Group сообщила о росте выручки в I квартале

Чистая розничная выручка X5 Retail Group выросла на 15,3% в годовом выражении по итогам I квартала 2019 г. – до 404,1 млрд руб., сообщила компания.

Из трех ее торговых сетей выручка выросла у двух – у «Пятерочки» и «Перекрестка». Выручка «Пятерочки» выросла на 16,3% до 315,3 млрд руб. У «Перекрестка» – на 20,3% до 66,5 млрд руб.

Выручка «Карусели» снизилась на 1,4% до 21,9 млрд руб. Среди причин этого компания называет передачу двух магазинов сети под управление «Перекрестка» и закрытие одного гипермаркета, что привело к сокращению торговой площади «Карусели» на 12 5000 кв. м с начала года.

Кроме того, X5 для повышения эффективности закрыла в I квартале 85 магазинов «Пятерочка», семь супермаркетов «Перекресток» и 55 магазинов «Экспресс», сказано в сообщении компании.

У «Пятерочки» и «Перекрестка» число покупателей в I квартале увеличилось на 15,7% и 20,7% соответственно. Средний чек в этих магазинах составил 366,4 руб. (+1,5%) и 558,3 руб. (+0,4%). Число покупателей у «Карусели» снизилось на 5,6%, а средний чек вырос на 5,3% до 824,3 руб.

X5 Retail Group – крупнейший ритейлер в России. Под ее управлением находятся почти 15 000 магазинов сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель».