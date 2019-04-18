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Чистая прибыль крупнейшей судостроительной компании упала более чем в 2,5 раза

Чистая прибыль Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по МСФО в 2018 г. сократилась в 2,6 раза до 2,217 млрд руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании.

ОСК является крупнейшей судостроительной компанией в России, всего в принадлежащий государству холдинг входит около 40 предприятий.

Выручка компании по сравнению с 2017 г. выросла на 3,25% до 336,28 млрд руб., при этом валовая прибыль ОСК за год сократилась на 4,68% до 56,025 млрд руб. В свою очередь, прибыль от операционной деятельности снизилась почти в 1,9 раза до 7,65 млрд руб. В то же время прибыль до налогообложения снизилась до 3,57 млрд руб., что почти в 3,9 раза меньше показателей прошлого года. Себестоимость производства при этом увеличилась на 5% до 280,25 млрд руб. Долгосрочные обязательства ОСК снизились за год на 38% до 279,887 млрд руб. Краткосрочные обязательства, напротив, выросли на 56,34% до 498,508 млрд руб.

Глава компании Алексей Рахманов в декабре 2018 г. ожидал, что по итогам 2018 г. ОСК продемонстрирует чистую прибыль по МСФО на уровне 2,5–2,7 млрд руб., а выручку – 362 млрд руб. Он подчеркивал, что компания по итогам года рассчитывает получить 15,6% общей выручки по МСФО от гражданской продукции. Рахманов также прогнозировал, что в 2019 г. портфель заказов ОСК по гражданскому судостроению составит 554 млрд руб. В 2019 г. корпорация постарается достичь уровня выручки по стандартам МСФО в объеме 414 млрд руб.