«Газпром» разместил трехлетние бонды на 15 млрд рублей
«Газпром» разместил трехлетние облигации на 15 млрд руб. со ставкой первого купона 7,99% годовых, сообщил первый вице-президент «Газпромбанка», являющегося одним из организаторов размещения, Денис Шулаков.
По его информации, сделка была вызвала интерес у 46 инвесторов с общим спросом в первоначальном диапазоне около 40 млрд руб. Шулаков отметил, что в сделке приняли участие крупные российские институциональные инвесторы, банки, в том числе «дочка» иностранного банка в России, а также физические лица.
В настоящее время в обращении находятся пять выпусков рублевых облигаций «Газпрома» общим объемом 70 млрд руб., а также шесть выпусков облигаций «Газпром капитала» на 60 млрд руб.
Помимо Газпромбанка, организаторами выступают «ВТБ Капитал» и «Сбербанк КИБ». Техническая часть размещения предварительно назначена на 6 июня