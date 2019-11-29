«Газпром» объяснил падение прибыли
Прибыль, относящаяся к акционерам «Газпрома», снизилась в третьем квартале этого года на 45% и составила 212 млрд руб., по сравнению с аналогичным периодом 2018 г., передает РБК со ссылкой на заявление замруководителя финансового департамента компании Алексея Финикова. По его словам, причина снижения кроется в негативных тенденциях на европейском газовом рынке.
Избыток газа на рынке Европы в отчетном периоде стал причиной падения цен до минимального уровня за последние 10 лет, отмечает издание. Но с наступлением зимнего сезона рынок пришел в более сбалансированное положение, что стало причиной роста спотовых цен в октябре-ноябре этого года. «Актуальные цены на хабах с поставкой на месяц вперед восстановились до комфортных уровней марта $180–190 за 1000 кубометров с перспективой их дальнейшего повышения», — пояснил Фиников.
В этом году «Газпром» планирует экспортировать в дальнее зарубежье около 198 млрд кубометров газа, в ближайшие три года — от 194 до 204 млрд кубометров, уточнил менеджер «Газпром экспорта» Андрей Зотов. По его словам, к концу года средневзвешенная цена будет на уровне $202–205 за 1000 кубометров. Она не будет существенно меняться до 2021 г., уверен он.
Несмотря на снижение прибыли в третьем квартале, за счет более успешного первого полугодия чистая прибыль холдинга в январе-сентябре увеличилась на 4% и составила 1,1 трлн руб. (прибыль, относящаяся к акционерам — 1,05 трлн руб.), говорится в отчете «Газпрома».
Ранее «Газпром» пообещал довести выплаты дивидендов акционерам до 50% от скорректированной чистой прибыли компании по МСФО в 2022 г. (на данный момент компания направляет на дивиденды 25%). Новую дивидендную политику правление «Газпрома» обсудит на заседании 5 декабря, совет директоров — в конце декабря, напомнил Фиников. Дивиденды «Газпрома» за 2018 г. составили 393,2 млрд руб., или 25,7% от чистой прибыли.