«Газпром» объяснил падение прибыли

В этом году «Газпром» планирует экспортировать в дальнее зарубежье около 198 млрд кубометров газа, в ближайшие три года — от 194 до 204 млрд кубометров, уточнил менеджер «Газпром экспорта» Андрей Зотов. По его словам, к концу года средневзвешенная цена будет на уровне $202–205 за 1000 кубометров. Она не будет существенно меняться до 2021 г., уверен он.